Mattarella chiarisce il suo ruolo: 'Non sono un sovrano, ma un presidente"

Durante un intervento ai rappresentanti della Casagit, cassa di assistenza dei giornalisti, ha evidenziato che i suoi doveri non includono la firma delle leggi basata su un accordo personale, ma la loro promulgazione, in conformità con la Costituzione italiana.





Con queste parole, Mattarella ha voluto porre l'accento sulla libertà di stampa e sulle sfumature del suo ruolo, spesso fraintese o manipolate in ambito politico. La sua dichiarazione vuole chiarire che, nel sistema repubblicano italiano, il Presidente della Repubblica non ha il potere legislativo attribuito ai sovrani del passato, ma agisce in base a quanto stabilito dalla Costituzione, promulgando le leggi approvate dalle Camere. Questa precisazione arriva in un momento in cui la figura del Presidente della Repubblica è frequentemente invocata nelle dispute tra partiti e politici, con tentativi di attribuirgli posizioni partigiane. Mattarella, con un "fortunatamente", ribadisce l'importanza del suo ruolo come garante della Costituzione, distante dalle logiche di potere personale che caratterizzavano le figure sovrane.

