Linus rende omaggio a Gigi Riva con un numero speciale

Sotto la direzione di Igort, celebre autore di fumetti e cagliaritano del quartiere di San Benedetto, il numero speciale presenta un ritratto di copertina opera di Andrea Serio. All'interno, la rivista offre un ricco assortimento di contenuti che spaziano dai racconti intimi e personali di Otto Gabos, che evoca i ricordi di una storica partita Juventus-Cagliari della stagione 1969/1970, agli approfondimenti di Giorgio Porrà sul legame indissolubile tra Riva e la Sardegna. Gigi Garanzini contribuisce con un articolo che mette in luce le eccezionali qualità umane e sportive di Riva, facendo riferimento al volume "Mi chiamavano Rombo di Tuono".





L'omaggio include anche la rilettura di pezzi storici come quello di Gianni Brera del 1976, che con emozione saluta il ritiro dal calcio giocato di Riva, e l'articolo di Gianni Mura che lo definisce "hombre vertical", evidenziando la sua integrità e determinazione. Tra i fumetti presenti in questo numero speciale, si segnalano "Gigi Riva. Il campione risorto" di Sergio Toppi e Franco Manocchia, datato 1972, "Giggi" di Massimo Giacon e le illustrazioni di artisti del calibro di Roberto Baldazzini, Sergio Vanello, Sergio Algozzino e Nino Cammarata. Con questo numero, Linus non solo celebra un'icona dello sport italiano, ma testimonia anche come la figura di Gigi Riva abbia attraversato e influenzato diverse sfere della cultura italiana, dallo sport al fumetto, dimostrando l'ampio raggio di ispirazione che un campione può offrire al di là dei confini del proprio campo d'azione.

Il mondo dei fumetti rende omaggio a uno dei più grandi calciatori italiani, Gigi Riva, noto come "Rombo di Tuono". La storica rivista Linus dedica il suo numero di marzo alla leggenda del calcio, con una copertina e contenuti speciali che celebrano il suo impatto non solo nello sport ma anche nella cultura popolare.