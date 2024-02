Da Ferragnez a Ferragnex il passo è breve: La favola moderna al tramonto? Fedez dice addio all'idillio con Chiara

Le voci, che per mesi hanno sussurrato di una crisi nascosta dietro sorrisi Instagrammabili e storie da favola, trovano ora conferma in un gesto clamoroso che lascia i fan e i follower con il fiato sospeso. Questa storia, che ha tenuto tutti incollati ai loro schermi, ha visto i suoi primi segni di crepe già un anno fa, sul palco di Sanremo.





Il bacio di Fedez a Rosa Chemical non era solo un gesto di trasgressione artistica, ma forse il campanello d'allarme di un malcontento più profondo. I mesi successivi, contrassegnati da un silenzio social assordante, hanno solo amplificato le voci di un disamore crescente, nonostante i tentativi di Fedez di tenere a galla la barca, affrontando problemi di salute e scandali mediatici.





L'episodio che ha forse segnato il punto di non ritorno è stato il cosiddetto Pandoro-gate, un banale disguido trasformatosi in un casus belli, con Chiara Ferragni ritrovatasi in difficoltà e Fedez in una posizione scomoda, cercando di difenderla ma finendo per creare ulteriore distanza.





Da quel momento, la strategia di separazione social è diventata evidente, con i due che hanno smesso di apparire insieme online, tentando invano di salvare le apparenze con incontri pubblici mirati, come la cena di San Valentino.





Tuttavia, le recenti mosse di Chiara - rimuovere la fede nuziale, cambiare la foto profilo e postare versi malinconici - hanno preparato il terreno a quello che Dagospia ora conferma: Fedez ha lasciato l'appartamento di famiglia, portando con sé non solo le valigie ma anche le speranze di una riconciliazione che molti ancora coltivavano.





La favola moderna dei ribattezzati Ferragnex sembra dunque giungere a un triste epilogo, lasciando i fan a interrogarsi su cosa sia realmente accaduto dietro le quinte di una delle coppie più amate (e seguite) d'Italia.





Resta da vedere come si evolveranno le prossime mosse di Chiara e Fedez: riusciranno a trovare un nuovo equilibrio per il bene dei loro figli o si avvieranno su strade separate definitivamente? In questo intricato gioco di apparenze e realtà, l'unica certezza è che gli occhi del mondo continueranno a essere puntati su di loro, in attesa del prossimo capitolo di questa saga mediatica in salsa social.

