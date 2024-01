La tragedia di Giovanni Di Presa e il prezzo della menzogna - Quando si gioca sporco con il femminismo #Italia

Il "complotto" ordito da tre studentesse tredicenni, come ha definito la Corte d'appello, nasce da un atto di disciplina - il sequestro di uno smartphone - e si trasforma in un incubo lungo sei anni per un uomo innocente. Le accuse, gravi e infamanti, hanno portato Di Presa a vivere un "inferno", come egli stesso ha descritto, isolato dalla società e addirittura prossimo a pensieri di autolesionismo. È una tragedia che ci interpella tutti. Questo caso è la dimostrazione di come l'abuso del principio di credibilità automatica, fondamentale nella lotta contro le violenze di genere, possa degenerare in ingiustizie clamorose.





Come società, dobbiamo guardare a questa vicenda come a un monito: la difesa dei diritti e la lotta contro gli abusi non possono prescindere da un'attenta verifica dei fatti e dal rispetto del principio di presunzione di innocenza. Giovanni Di Presa è stato vittima non solo di un'accusa falsa, ma anche di un sistema che, nel timore di non credere alle potenziali vittime, talvolta si dimentica della necessità di una giustizia equilibrata e imparziale. La sua storia ci parla di una società troppo spesso pronta a giudicare, a condannare senza appello, sulla base di pregiudizi o di sentimenti, più che su fatti concreti e provati. Non possiamo permettere che il femminismo, movimento nobile e necessario, venga strumentalizzato per fini vendicativi o manipolativi.





La vera lotta per l'uguaglianza e contro la violenza passa attraverso l'onestà, la responsabilità e la ricerca della verità. La giustizia, finalmente arrivata per Di Presa, non cancellerà gli anni di sofferenza, di isolamento, di stigma. La sua vicenda dovrebbe servirci da lezione: ogni accusa deve essere valutata con serietà, ma anche con un approccio critico, consapevoli che, a volte, dietro un'accusa ingiusta, si nasconde una seconda vittima, silenziosa e dimenticata. Questa storia, così dolorosamente umana, ci invita a riflettere sulla fragilità delle nostre vite davanti alla parola e all'accusa. La menzogna, in questo caso, ha avuto un prezzo troppo alto, e il debito è di tutta la società.

