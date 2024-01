Roberto Vannacci: Dal campo di battaglia al secondo libro, e forse alle urne - In uscita il 12 marzo "Il coraggio vince"

Vannacci, che con il suo primo libro "Il mondo al contrario" ha già dimostrato una certa affinità con la penna, torna in libreria con 272 pagine di pura audacia. Il 12 marzo, data di uscita del libro, cade a pochi giorni dalle elezioni Europee 2024. Un dettaglio, certo, ma in politica i dettagli sono tutto. "Il coraggio vince" suona quasi come uno slogan elettorale, pronto per essere stampato sui manifesti della Lega, che da tempo corteggia il generale per una candidatura europea. Salvini, sempre pronto a cogliere l'occasione per una buona battuta mediatica, non ha mancato di ribadire l'interesse della Lega per Vannacci durante la trasmissione Agorà su Rai 3.





E Vannacci? Se da un lato sembra apprezzare le attenzioni del Carroccio, dall'altro mantiene un'aria da vero generale: prudente, ma pronto a valutare tutte le strategie. La sua decisione, se mai arriverà, sarà sicuramente un altro colpo di scena in un panorama politico già abbastanza teatrale.





Intanto, i lettori e gli elettori possono solo aspettare il 12 marzo per scoprire se "Il coraggio vince" sarà solo un libro in più sugli scaffali o il preludio a una nuova avventura politica per il generale Vannacci. In ogni caso, una cosa è certa: in Italia, il confine tra politica e spettacolo è sempre più sottile.

In un panorama politico italiano che non smette mai di sorprendere, ecco spuntare l'ultima mossa del generale Roberto Vannacci: "Il coraggio vince", un'autobiografia che sembra più una dichiarazione di guerra che un semplice racconto di vita.