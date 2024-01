Giornata mondiale della Pizza: Un viaggio di gusto e tradizione del piatto più amato

Non è soltanto un omaggio alla gola, ma anche un viaggio nella storia, una storia che parla italiano, ma che ormai appartiene a tutti. La pizza, con le sue mille varianti, è diventata una sorta di tela bianca su cui ogni popolo ha dipinto il proprio gusto, la propria cultura. Ma non dimentichiamoci, cari lettori, che tutto ha inizio nella nostra terra. Sì, perché la pizza è prima di tutto un'invenzione italiana, nata dall'ingegno e dalla necessità di chi aveva poco e doveva farlo bastare. Risalgono a secoli fa le prime tracce di questa geniale creazione, ma è a Napoli, nel calore e nel brio del XVIII secolo, che la pizza prende la forma che oggi conosciamo. Un pasto economico, veloce, ma ricco di sapore, che soddisfaceva la fame delle classi lavoratrici. E come dimenticare la visita di Re Umberto I e Regina Margherita a Napoli? Fu proprio in quell'occasione che nacque la pizza Margherita, un tricolore di sapori che ancora oggi è simbolo di italianità nel mondo. Ma la pizza non conosce confini. Oltre oceano, gli americani se ne sono appropriati, trasformandola e adattandola ai loro gusti. La New York-style con la sua crosta sottile e flessibile, la Chicago deep-dish con la sua abbondanza di condimenti – sono reinterpretazioni di un classico italiano che mostrano come la pizza sia diventata un linguaggio universale. E se fare la pizza è un'arte, beh, ogni artista ha i suoi segreti.





La ricetta originale della Margherita, con i suoi ingredienti semplici ma essenziali, è un capolavoro di equilibrio e semplicità. Farina, acqua, sale, lievito, pomodoro, mozzarella, olio e basilico: è tutto ciò che serve per creare un piccolo miracolo culinario. Infine, non sottovalutiamo l'impatto economico di questo piatto. Secondo Coldiretti, il settore della pizza in Italia movimenta 15 miliardi di euro all'anno, con una produzione che sfiora i 3 miliardi di pizze annue. Numeri da capogiro, che testimoniano quanto la pizza sia più di un piatto: è un fenomeno culturale e economico a tutto tondo. E così, mentre il mondo celebra questo piatto semplice ma straordinario, ricordiamoci che la pizza è un po' come la vita: varia, sorprendente, a volte complicata, ma sempre irresistibilmente deliziosa. Buon appetito!

Alzi la mano chi non si è mai lasciato sedurre dal fascino rotondo e profumato di una pizza appena sfornata. Il 17 gennaio, il mondo intero si unisce in una celebrazione che ha il sapore di tradizione e innovazione, la Giornata Mondiale della Pizza.