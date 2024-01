Dalla Scozia, una rivoluzione nel calcio: La proposta di rinnovare il VAR

Ian McCall, tecnico del Clyde, accoglie con interesse questa proposta, pur confessando le sue riserve. McCall, un uomo dal calcio nelle vene, si dice più incline a una soluzione radicale: eliminare del tutto il VAR. Per lui, il VAR non è che un ulteriore intoppo, una complicazione nelle regole di quello che è, senza dubbio, il gioco più bello del mondo. La proposta di Smith apre un dibattito acceso, una disputa tra tradizione e innovazione, tra il desiderio di giustizia e la necessità di mantenere inalterata l'essenza del calcio.





La domanda rimane: siamo pronti a cambiare il modo in cui il gioco viene giocato, o preferiamo restare ancorati alle nostre radici, accettando le imperfezioni come parte integrante della sua bellezza? Solo il tempo dirà se questa proposta scozzese troverà terreno fertile nei campi di calcio internazionali, o se rimarrà solo un sogno nel cassetto di un ex centrocampista che ha osato immaginare un calcio diverso.

Dalle verdi terre della Scozia, un'idea audace sta percorrendo il campo del calcio, promettendo di riscrivere le regole del gioco. Gordon Smith, ex amministratore delegato della FA e ex centrocampista di Everton e Rangers, lancia una proposta che potrebbe rivoluzionare l'uso del VAR. Smith immagina un calcio dove gli allenatori avrebbero il potere di sfidare le decisioni arbitrali, alzando una bandierina dalla panchina, simile a un arbitro del tennis che sfida un fallo di fondo. Se la loro richiesta di revisione si rivela corretta, conservano il diritto a ulteriori appelli. In tal modo, il numero di azioni da esaminare si ridurrebbe, snellendo il gioco e conservando la sua fluidità.