"Sono tutti miei e non li divido": La battaglia legale del piastrellista paperone

L'episodio, degno di un romanzo, ha inizio nel 2021. Il piastrellista brasiliano, prima vince 800 mila euro con un biglietto comprato a Modena, e poi, il 22 febbraio, colpisce il jackpot con altri 2 milioni di euro a Garda. Ma la gioia si trasforma presto in amarezza: il denaro viene messo sotto sequestro a seguito della denuncia dei due coinvolti. "Ci ha traditi!" Queste sono le parole amare di Giovanni, residente a Brescia, e di Cristian, nel veronese. I due accusano Ricardo di aver violato un presunto accordo, secondo il quale la vincita sarebbe stata divisa in tre parti uguali. La loro è una storia di amicizia tradita e sogni infranti, un dramma umano che si svolge sullo sfondo delle luci accecanti della fortuna.





La difesa di Ricardo si basa sulla negazione di qualsiasi accordo preesistente. Secondo lui, la vincita è un colpo di fortuna personale, non un tesoro da dividere. Il caso solleva interrogativi profondi sul valore della parola data, sull'amicizia e sulla fiducia, messi alla prova dalla prospettiva di una ricchezza inaspettata. Il processo, che ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica, è ancora in corso. Non resta che attendere per vedere se Ricardo riuscirà a mantenere il titolo di "piastrellista paperone" o se sarà costretto a dividere il suo tesoro con coloro che un tempo chiamava amici. Una cosa è certa: questa vicenda è un promemoria di come la fortuna, a volte, possa portare con sé complicazioni impreviste.

Il 15 gennaio, il tribunale è stato teatro di un insolito processo che ha visto protagonista Ricardo G.T., un operaio soprannominato "il piastrellista paperone". Fortunato vincitore di un tagliando da 2 milioni di euro, Ricardo si è ritrovato a fronteggiare accuse di appropriazione indebita da parte di due ex colleghi e amici, che rivendicano una parte del bottino.