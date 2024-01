OpenAI scuote l'occidente politico: Niente AI nelle campagne elettorali per proteggere la democrazia

"Fermiamo i giocolieri digitali", sembra dire OpenAI, che svela un'iniziativa audace: nessuna IA nei giochi di potere politico. Niente più chatbot sotto copertura che si fingono candidati, niente applicazioni che scoraggiano la partecipazione democratica. È come se OpenAI avesse deciso di indossare la toga del giudice e tenere a bada i burattinai del web. E non finisce qui: ecco arrivare il classificatore di provenienza, un moderno sceriffo digitale incaricato di smascherare le foto create dall'intelligenza artificiale.





Un test? Un gruppo di giornalisti e ricercatori pronti a scovare l'inganno. In un mondo dove la realtà spesso supera la fantasia, la mossa di OpenAI potrebbe suonare come un romanzo distopico, ma è la realtà. Con un occhio al passato e l'altro al futuro, l'azienda si prepara a navigare nelle acque turbolente delle elezioni globali del 2024, dalla terra delle stelle e strisce fino ai vecchi continenti. Non è solo una questione di tecnologia, è una battaglia per l'anima della democrazia. E in questo scontro epico, OpenAI ha scelto da che parte stare.

In un colpo di scena che potrebbe lasciare senza parole persino i più vecchi volponi della politica, OpenAI, il genio dietro ChatGPT, ha dichiarato guerra all'uso della sua tecnologia nelle campagne elettorali. L'azienda si impegna a custodire l'integrità del processo democratico, vietando l'uso dei suoi strumenti di intelligenza artificiale per manipolare l'opinione pubblica.