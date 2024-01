Saetta, il cane robot che promette sicurezza: Rivoluzione nei carabinieri

Con una vista che supera l'umano, grazie a sistemi di rilevazione laser e termici, Saetta può mappare gli ambienti con una precisione chirurgica e rilevare la minaccia di esplosivi con l'efficacia di un sensore vivente. Ma non è tutto: nelle notti di festa, come a Capodanno, si prende cura dei cittadini, scovando e asportando ordigni inesplosi che potrebbero trasformare la celebrazione in tragedia. Questo non è un giocattolo tecnologico, è una promessa di sicurezza, specialmente in vista del Giubileo del 2025 a Roma, dove milioni di anime convergeranno da ogni angolo del pianeta. Saetta è la prova che i Carabinieri guardano avanti, non per rimpiazzare l'uomo o il fedele cane, ma per affiancarli, per rendere meno pericoloso il loro servizio e per garantire che ogni situazione ostile possa essere gestita con un'opzione in più, quella della tecnologia avanzata.





Non ci si illuda: Saetta non ha cuore né polmoni, ma è un concentrato di ingegneria al servizio della sicurezza. Un valore aggiunto che non sostituisce il calore e l'istinto degli eroi in divisa e dei loro cani, ma che si affianca a loro come un cavallo di Troia contro le minacce più insidiose. L'Arma dei Carabinieri, con l'arruolamento di Saetta, dimostra ancora una volta di non stare a guardare il futuro, ma di cavalcarlo. Questo cane robot è un baluardo di sicurezza, un occhio elettronico e una mano meccanica pronti a servire e proteggere, un balzo tecnologico nel campo della difesa civile. La sicurezza dei cittadini ha un nuovo alleato, e si chiama Saetta.

In un mondo dove la tecnologia galoppa al ritmo di un battito d'ali, i Carabinieri si dotano di un alleato futuristico: Saetta, il primo cane robot arruolato nell'Arma. Il suo nome riecheggia la velocità e il fulmineo intervento, simbolo che decora le fiancate delle auto di pronto intervento, ed è destinato a diventare un emblema di protezione e innovazione. Arruolato nel reparto artificieri di Roma, Saetta non abbaia né scodinzola, ma apre porte e, con un braccio robotico che sembra uscito da un film di fantascienza, rimuove ordigni come fosse un gioco da ragazzi. Controllato via tablet da un operatore che può trovarsi fino a 150 metri di distanza, questo cane d'acciaio è in grado di affrontare terreni che metterebbero a dura prova i suoi colleghi biologici.