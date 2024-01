Alieni in Brasile? La risposta Virale di Crouch svela la commedia cosmica

Qui, un gruppo di alpinisti ha ripreso quelle che sembrano gigantesche figure ambulanti, alte quasi 3 metri. Naturalmente, il filmato ha viaggiato più velocemente di un disco volante, scatenando dibattiti accesi tra creduli e scettici. In questa farsa cosmica, entra in scena Peter Crouch, ex calciatore britannico noto più per la sua statura che per le sue teorie scientifiche.





Crouch, in un colpo di genio o forse di noia, decide di gettarsi nella mischia con una risposta che ha mandato in visibilio internet. 'Ero in vacanza con la mia famiglia. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy', ha twittato su X, l'ex Twitter il gigante britannico. Quasi 300mila like dopo, sembra che Crouch abbia trovato la sua nuova carriera post-calcistica: comico di UFO.





Questo avvistamento è solo l'ultimo di una lunga serie di presunte visite extraterrestri nel continente americano, che nel 2023 ha battuto ogni record di segnalazioni, secondo il National UFO Reporting Center. Anche gli Stati Uniti hanno avuto la loro parte, con una foto di Capodanno a Miami che ha suscitato isteria collettiva, poi ridimensionata dalla polizia come un gioco di ombre e luci.





In questo clima di fantascienza quotidiana, l'umorismo di Crouch appare come una boccata d'aria fresca, un promemoria che, in un mondo in cui si crede a tutto e il contrario di tutto, la risata è l'unico approdo sicuro. E così, mentre gli alieni non atterrano, almeno possiamo goderci un po' di sano divertimento terrestre."

Alieni in Brasile? Il teatro dell'assurdo non conosce confini, soprattutto quando si parla di UFO. E questa volta il palcoscenico è nelle montagne brasiliane di Ilha do Mel.