Truffe amorose, il pericolo corre sul web: “Attenti agli innamoramenti lampo”

Contrariamente ai casi tipici di truffe amorose, che vedono spesso come vittime anziani o donne over 50, Daniele non era un ragazzo isolato. Bello, sportivo, lavorava come geometra e viveva una vita familiare serena. Ma la pandemia ha introdotto un elemento perturbatore: Irene, una ragazza conosciuta online, dietro cui si celava in realtà un uomo che lo ha illuso, manipolato e umiliato, portandolo al suicidio. Una storia che si conclude tragicamente, con il predatore scoperto e anche lui finito per suicidarsi. Virginia Ciaravolo, attraverso il caso di Daniele, mette in luce una realtà preoccupante: la vulnerabilità non risparmia nessuno, nemmeno i giovani, un segmento della popolazione che prima sembrava immune a questi fenomeni. Questi truffatori, agendo senza un fine economico ma per pura crudeltà, profilano le loro vittime, le seducono e le abbandonano, lasciandole in uno stato di totale prostrazione. L'autrice, intervistando compagni, insegnanti e familiari di Daniele, descrive un ragazzo riservato, inconsapevole della sua bellezza, non patologico, che cade in una depressione indotta da questo predatore seriale. Un dettaglio allarmante emerge: chiunque può cadere in questa trappola. La pandemia, oltre a lasciare una fragilità personale, ha generato una diffidenza che rende credibile l'idea di una relazione senza mai un vero incontro.





Ciaravolo sottolinea l'importanza della prudenza nelle relazioni virtuali: diffidare di chi si innamora troppo in fretta, richiedere incontri reali, fare attenzione a dettagli come l'italiano sgrammaticato nei messaggi, sono solo alcune delle raccomandazioni per proteggersi. Il caso di Daniele, che si è concluso con la sua tragica fine, sottolinea la necessità di una maggiore consapevolezza e protezione legale contro queste forme di truffa, che lasciano danni esistenziali e psicologici profondi. In quest'epoca di distanziamento e digitalizzazione, il libro di Ciaravolo non è solo un monito, ma un invito a riscoprire l'importanza delle relazioni umane autentiche, lontano dai pericoli di un amore che, nel mondo virtuale, può rivelarsi una trappola mortale.

