Università di Cagliari: Quando il nome diventa un capriccio - Introdotto il regolamento per le carriere "Alias"

Un teatrino dell'assurdo che suona come un'ode alla confusione identitaria. Ester Cois, delegata del rettore per l'Uguaglianza di Genere, parla di un traguardo importante. Ma siamo sicuri? L'Università, un tempo baluardo del sapere e della formazione, ora si trasforma in un palcoscenico per esperimenti sociali, dove il nome sul registro non è più quello che ti ha dato tua madre, ma quello che scegli in base all'umore del giorno.





L'associazione studentesca Unica LGBT esulta, convinta che questa nuova regola possa ridurre gli abbandoni universitari dovuti a un presunto mancato riconoscimento dell'identità. Ma non stiamo forse esagerando? La vita universitaria dovrebbe incentrarsi su studio e ricerca, non su un carnevale continuo dell'identità. Questa iniziativa, frutto di un percorso triennale, sembra più un esercizio di stile che una reale necessità.





Non è forse il momento di tornare a concentrarci sulle vere priorità accademiche anziché giocare a rincorrere ogni ventata di politicamente corretto? In un'epoca in cui la chiarezza e la concretezza dovrebbero essere le stelle polari, l'Università di Cagliari sembra aver scelto di navigare in acque torbide, abbracciando una moda che, sebbene possa sembrare inclusiva, rischia di allontanarci sempre di più dalla realtà. Il nome, simbolo di identità e continuità, ora diventa un oggetto intercambiabile, un accessorio dell'io in una società sempre più smarrita nella ricerca di sé stessa.

All'Università di Cagliari hanno deciso di rompere gli ormeggi dalla realtà. Hanno introdotto il "Regolamento per l'attivazione e la gestione delle carriere alias", permettendo agli studenti di scegliere un nome a piacere, diverso da quello anagrafico, per riflettere la propria identità di genere.