Sardegna: Tra progressi e contraddizioni nel percorso dello sviluppo sostenibile

La crescita delle laureate in materie matematiche è un segnale positivo per la parità di genere, sebbene restino delle preoccupazioni riguardo l'occupazione delle donne con figli. Tuttavia, non tutto brilla in Sardegna. La povertà e le disuguaglianze stanno aumentando, un dato che solleva preoccupazioni serie. La crescita delle truffe e frodi informatiche e la diminuzione della partecipazione sociale sono sintomi di una realtà più complessa e problematica.





Nel mondo del lavoro, i dati mostrano una doppia faccia: da un lato, si dimezzano gli infortuni e le morti sul lavoro, un segnale di miglioramento nelle condizioni di sicurezza. Dall'altro, però, aumenta la quota di part time involontario, una realtà che sottolinea la precarietà ancora presente nel mercato del lavoro. Sul fronte dell'innovazione e delle infrastrutture, l'aumento delle famiglie collegate alla banda larga indica un passo verso la modernizzazione e l'accesso alle nuove tecnologie. L'economia circolare, con un significativo aumento della raccolta differenziata, mostra un impegno verso la sostenibilità, sebbene la produzione dei rifiuti rimanga stabile.





Questo rapporto dipinge il quadro di una Sardegna che, nonostante i progressi, lotta ancora con problemi strutturali e sfide significative. La strada verso lo sviluppo sostenibile è costellata di successi ma anche di insidie, e l'isola si trova di fronte alla sfida di bilanciare crescita e equità, innovazione e inclusione. La Sardegna, con il suo mix unico di bellezze naturali e patrimonio culturale, ha tutte le carte in regola per essere un modello di sviluppo sostenibile. Tuttavia, questi dati evidenziano che il cammino verso questo obiettivo è ancora lungo e tortuoso.

Il recente rapporto "I territori e lo sviluppo sostenibile 2023" presentato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel) getta luci e ombre sulla situazione in Sardegna. Tra il 2010 e il 2022, l'isola ha registrato progressi notevoli in vari settori, ma si trova anche a fronteggiare sfide significative. In settori come agricoltura, salute, istruzione, e parità di genere, la Sardegna ha fatto passi da gigante. Si celebra la riduzione della mortalità infantile e il calo nel consumo abituale di alcol. In ambito agricolo, il valore aggiunto per unità di lavoro ha visto un incremento significativo. Anche l'istruzione mostra segni di miglioramento, con un aumento nella partecipazione degli alunni con disabilità e nella formazione continua.