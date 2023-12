Brainoware: La rivoluzione dei mini-computer ibridi, metà macchina, metà cervello umano

I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Electronics, aprono le porte a un mondo dove i confini tra organico e inorganico diventano sempre più sfumati. Questi strumenti bioinformatici, che fondono organoidi del cervello con hardware elettrici, potrebbero sembrare frutto di un esperimento di alchimia moderna, ma rappresentano un'innovazione concreta nell'ambito delle Intelligenze Artificiali, in particolare quelle basate su processi di apprendimento automatico. Con un'enorme potenza di calcolo e un consumo di energia ridotto, i sistemi informatici neuromorfici, che imitano il funzionamento del cervello biologico, stanno diventando sempre più una realtà tangibile.





Brainoware, che per ora ha dimostrato le sue capacità nel riconoscimento vocale del giapponese e nel calcolo dell'evoluzione di un sistema dinamico, potrebbe non solo rivoluzionare il campo della bioinformatica, ma anche offrire nuove prospettive sulla comprensione del funzionamento del cervello umano. Lena Smirnova, dell'Università Johns Hopkins a Baltimora, suggerisce che "potrebbero volerci decenni prima che si possano realizzare sistemi generali di bioinformatica", ma è innegabile che questa ricerca potrebbe generare intuizioni fondamentali sui meccanismi di apprendimento, lo sviluppo neurale e le implicazioni cognitive delle malattie neurodegenerative.





In questo contesto, Brainoware si presenta come un vero e proprio pioniere, un ibrido tra macchina e organismo vivente che potrebbe essere il precursore di una nuova era nella tecnologia e nella scienza. Un piccolo passo per un computer, ma un grande balzo per l'umanità nella sua incessante ricerca di capire se stessa e il mondo intorno.

In un laboratorio dell'Università Bloomington nell'Indiana, qualcosa di straordinario è accaduto. Il gruppo di ricerca guidato da Feng Guo ha dato vita a un'incredibile fusione tra scienza e fantascienza: un mini-computer ibrido chiamato Brainoware, un connubio tra cellule neuronali assemblate in un organoide e un chip elettronico. Questa nuova macchina, che sembra uscita da un romanzo di Philip K. Dick, è in grado di eseguire calcoli per il riconoscimento vocale e di risolvere alcuni problemi informatici, dimostrando che, a volte, la realtà supera la fantasia.