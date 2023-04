Acquisto prima casa, gli aspetti da considerare

Scegliere il tipo di immobile e budget





Il primo step è la ricerca dell’immobile. Tra gli aspetti da considerare ci sono la zona, il tipo di casa e il vostro budget. Cercate di capire quale sia la zona più adatta alle vostre esigenze. Alcune persone preferiscono le aree urbane per la varietà di servizi offerti e la vicinanza al luogo di lavoro, altre preferiscono la tranquillità delle aree suburbane.

Anche il tipo di casa dipende dalle vostre esigenze, per cui dovrete valutare quali sono le priorità che possono essere soddisfatte con il vostro budget.

RockAgent, una rete di agenzie presente in tutta Italia attraverso la quale potrete trovare l'immobile giusto per voi. Rockagent inoltre vi offrirà una consulenza attraverso tutti gli step oltre ad una gamma di servizi completi per chi vuole vendere casa, dalla Per fortuna oggi la ricerca della casa è diventato un processo semplice. Molte agenzie mettono a disposizione un sito web dove è possibile cercare l'immobile più adatto grazie a dei filtri di ricerca. Tra queste agenzie consigliamo, una rete di agenzie presente in tutta Italia attraverso la quale potrete trovare l'immobile giusto per voi. Rockagent inoltre vi offrirà una consulenza attraverso tutti gli step oltre ad una gamma di servizi completi per chi vuole vendere casa, dalla valutazione dell'immobile alla promozione in rete.





Visitare gli immobili con cura





Se avete individuato delle opzioni che fanno al caso vostro è giunto il momento di prendere degli appuntamenti per visitare le case. Una visita dura in genere pochi minuti, per cui è importante farsi un’idea di come si possa vivere in quegli spazi e capire se ci si trova a proprio agio.

Cercate di avere un occhio critico, valutando tutti gli aspetti positivi e negativi, fate molte domande e acquisite più informazioni possibili.

Una buona idea è quella di segnarvi le impressioni su carta, in modo da poterle confrontare con ogni immobile che visitate.





Valutare tutti gli aspetti prima di fare un’offerta





Una volta che avrete visto le opzioni di vostro interesse confrontate le impressioni. Ma non siate troppo razionali. E’ giusto anche farsi guidare da una piccola dose d’istinto. E’ fondamentale esplorare i servizi locali e conoscere il quartiere, verificare i collegamenti con i mezzi di trasporto, le scuole e le strutture per il tempo libero. Ma è altrettanto importante valutare la vostra percezione degli spazi, la sensazione di benessere, la presenza di luce, aria e aree verdi.





Negoziare





Se avete individuato la casa che fa per voi è giunto il momento di fare un’offerta. Spesso la richiesta è leggermente superiore al reale prezzo di mercato, perchè il venditore cerca di coprire i costi dell’agenzia e tenere un margine per la negoziazione. Valutate se la richiesta è in linea con il mercato e se ci sono altre spese da considerare, come riparazioni o abusi da sanare. Dovete considerare però che è la vostra prima casa, per cui se vi piace non siate troppo rigidi con la trattativa.





Scegliere il mutuo





Scegliere il mutuo giusto per l'acquisto della prima casa può essere un compito scoraggiante, ma con un buon feedback e un reddito costante non è necessario preoccuparsi. Il primo passo consiste nel ricercare i diversi tipi di mutuo disponibili e determinare quello che meglio si adatta alle vostre esigenze. È necessario esaminare le condizioni del prestito, i tassi di interesse, la durata e le commissioni associate al prestito. Una volta ristretto l'elenco dei potenziali prestiti, prima di prendere una decisione è bene informarsi e confrontare tutte le condizioni.





Conclusione





Per acquistare la prima casa bisogna evitare di farsi prendere dal panico o dalla fretta. E’ necessario prendersi del tempo, valutare le diverse opzioni e farsi consigliare da un professionista.

Fare ricerche e raccogliere opinioni esterne sono inoltre ottimi modi per ottenere diversi punti di vista e aiutarvi nel processo decisionale.

L'acquisto della prima casa per alcune persone è un'esperienza emozionante, ma per altre può diventare fonte di ansia e preoccupazioni. Comprare una casa è infatti unimportante, spesso frutto diin tanti anni di lavoro. Inoltre la preoccupazione deriva dai tanti fattori da considerare, dalla ricerca della zona, al tipo di immobile, fino alla comprensione degli aspetti legali coinvolti. E’ normale chiedersi se la casa che stiamo scegliendo sia quella giusta per noi e se possiamo sostenere nel tempo l’impegno economico. Per questo motivo abbiamo fatto un elenco degli aspetti fondamentali da considerare per farvi fare la scelta giusta.