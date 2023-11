Il quishing è una forma di phishing che sfrutta i QR code per rubare dati personali e sensibili. È una forma di attacco informatico in cui i cybercriminali utilizzano un codice QR per reindirizzare gli utenti a un sito web falso. Questo sito web può essere progettato per assomigliare a un sito web legittimo, come quello di un'azienda o di un'organizzazione.





Nel quishing, i cybercriminali creano un QR code che reindirizza l'utente a un sito web falso. Questo sito web può essere progettato per assomigliare a un sito web legittimo, come quello di un'azienda o di un'organizzazione.





Quando l'utente scansiona il QR code, viene reindirizzato al sito web falso. Il sito web falso può richiedere all'utente di inserire i propri dati personali, come nome, cognome, indirizzo email, numero di carta di credito o password.





I cybercriminali possono utilizzare questi dati per scopi fraudolenti, come rubare denaro o accedere a conti bancari o servizi online.





Ecco alcuni esempi di come il quishing può essere utilizzato:





Un cybercriminale potrebbe creare un QR code che reindirizza l'utente a un sito web falso che imita il sito web di un'azienda di e-commerce.

Un cybercriminale potrebbe creare un QR code che reindirizza l'utente a un sito web falso che imita il sito web di un'istituzione finanziaria.

Un cybercriminale potrebbe creare un QR code che reindirizza l'utente a un sito web falso che imita il sito web di un'organizzazione governativa.





Il quishing: una forma di phishing insidiosa





Come funziona il quishing





Come proteggersi dal quishing





Ecco alcuni consigli per proteggersi dal quishing:





Solo scansionare QR code da fonti attendibili, come siti web o app legittimi.

Assicurarsi che il QR code sia ben visibile e non sia danneggiato.

Se si è in dubbio, non scansionare il QR code.

Ecco alcuni consigli aggiuntivi per proteggersi dal quishing:





Utilizzare un antivirus o un antimalware aggiornato.

Tenere aggiornato il firmware del proprio dispositivo mobile.

Essere cauti quando si inseriscono dati personali su siti web o app.

Il quishing è una forma di attacco informatico in continua evoluzione. È importante essere consapevoli di questa minaccia e adottare misure per proteggersi.





Ecco alcuni esempi concreti di come il quishing può essere utilizzato:





Un cybercriminale potrebbe creare un QR code che reindirizza l'utente a un sito web falso che imita il sito web di un'azienda di e-commerce. Il sito web falso potrebbe offrire sconti o promozioni speciali per indurre gli utenti a inserire i propri dati personali.

Un cybercriminale potrebbe creare un QR code che reindirizza l'utente a un sito web falso che imita il sito web di un'istituzione finanziaria. Il sito web falso potrebbe richiedere all'utente di inserire i propri dati di accesso al conto bancario.

Un cybercriminale potrebbe creare un QR code che reindirizza l'utente a un sito web falso che imita il sito web di un'organizzazione governativa. Il sito web falso potrebbe richiedere all'utente di inserire i propri dati personali per ottenere un documento governativo.

Il quishing è una forma di attacco informatico in continua evoluzione. I cybercriminali stanno sempre sviluppando nuove tecniche per rendere più difficile per gli utenti riconoscerli.





È importante essere consapevoli di queste nuove tecniche e adottare misure di precauzione per proteggersi. È importante tenersi aggiornati sulle ultime notizie in materia di sicurezza informatica e utilizzare le ultime versioni di antivirus e antimalware.