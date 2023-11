Riscoprire i ricordi d'infanzia dimenticati: Come la scienza sta scoprendo il modo di farceli tornare alla memoria

Una nuova ricerca del Trinity College di Dublino, pubblicata sulla rivista Science Advances, getta luce su questo mistero, dimostrando che questi ricordi potrebbero non essere perduti per sempre. Tomás Ryan, un neuroscienziato di spicco, afferma: "L'amnesia infantile è forse la forma di perdita di memoria più diffusa ma sottovalutata".





Questa ricerca potrebbe cambiare il modo in cui comprendiamo la memoria e l'oblio. I ricercatori hanno scoperto che l'attivazione di una risposta immunitaria materna durante la gravidanza, una condizione che può favorire lo sviluppo dell'autismo, influisce sulla capacità di conservare i ricordi infantili. Attraverso esperimenti condotti sui topi, hanno dimostrato che è possibile prevenire la perdita di questi ricordi influenzando il funzionamento delle cellule della memoria nel cervello. Ancora più sorprendente è stata la scoperta che i ricordi possono essere ripristinati.





Utilizzando l'optogenetica, una tecnica che impiega fasci di luce per attivare specifici neuroni, i ricercatori sono riusciti a 'riaccendere' questi ricordi nei topi. Ryan aggiunge: "Queste scoperte suggeriscono che l’attivazione immunitaria durante la gravidanza altera lo stato del cervello, modificando gli 'interruttori dell’oblio' che determinano l’oblio dei ricordi infantili." Questa ricerca non solo apre nuove strade per comprendere il funzionamento della memoria durante lo sviluppo infantile, ma ha anche importanti implicazioni per la comprensione della flessibilità cognitiva in contesti come l'autismo. Questa ricerca ci invita a riflettere: forse i momenti più teneri e significativi della nostra infanzia non sono andati persi, ma sono semplicemente nascosti nelle profondità del nostro cervello, in attesa di essere riscoperti.

Nell'articolo di oggi, vi invitiamo a un viaggio affascinante nell'universo dei ricordi più reconditi. Avete mai riflettuto su quanto sia sorprendente che i ricordi delle prime esperienze della vita, come il primo abbraccio o i primi passi, possano sembrare svaniti nella nebbia del tempo?