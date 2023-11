La teoria del complotto più discussa nel 2023: "La città dei 15 minuti" - Prove di totalitarismo verde?

L'idea di base di una città dei 15 minuti è semplice: è una città progettata in modo che i residenti possano accedere ai servizi essenziali come scuole, medici e negozi entro 15 minuti a piedi dalle loro case. Tale concetto è stato popolarizzato dall'urbanista franco-colombiano Carlos Moreno e ha guadagnato attenzione internazionale quando il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha annunciato piani per trasformare Parigi in una città dei 15 minuti dopo la sua rielezione nel 2020. L'obiettivo era centrare la progettazione urbana attorno alle persone e alle loro esigenze, piuttosto che alle auto, un'idea che ha guadagnato ulteriore rilevanza durante i lockdown per il COVID-19????. Tuttavia, nel mondo dei complotti, questa idea è stata distorta in qualcosa di più sinistro.





Alcuni teorici del complotto etichettano le città dei 15 minuti come un complotto "socialista" o addirittura "stalinista" volto a controllare la popolazione limitando i movimenti dei cittadini entro un raggio di 15 minuti dalle loro case. Questa teoria sembra essere alimentata dal contesto più ampio delle teorie del complotto relative al COVID-19 e da uno scetticismo generale sul ruolo e le intenzioni del governo??. In realtà, il concetto di città dei 15 minuti non cerca di confinare le persone, ma mira a creare quartieri di alta qualità e ben serviti che riducono la necessità di viaggi più lunghi. Sebbene possa rendere meno comodo il viaggio in auto, incoraggia modi di trasporto più sostenibili come camminare, andare in bicicletta e usare i mezzi pubblici.





In molte aree urbane, in particolare nel Regno Unito, l'idea di avere servizi essenziali a 15 minuti a piedi è già una realtà, con un focus sulla qualità e l'equità di questi servizi che è più critico????. Questo caso esemplifica come le teorie del complotto spesso faticano quando si confrontano con i fatti dell'attuazione nel mondo reale e i benefici pratici delle idee che si oppongono.

