Scie nel cielo: Capricci della natura o segreti nascosti?

Tuttavia, la scienza offre una spiegazione meno inquietante: queste scie, o contrails, sono il risultato della combustione del carburante dei jet che, incontrando l'aria fredda in alta quota, lascia dietro di sé cristalli di ghiaccio o goccioline d'acqua.





Gli esperti in chimica atmosferica sono quasi unanimi nel negare l'esistenza di programmi segreti di irrorazione atmosferica: il 99% di loro non ha mai trovato prove a sostegno di tali teorie. E tu, lettore, come interpreti queste formazioni nel cielo? Partecipa alla discussione e condividi il tuo punto di vista.

Guardando verso il cielo, si osservano spesso delle scie bianche lasciate dagli aerei: sono semplici tracce di condensazione o c'è qualcosa di più sinistro? La teoria delle "scie chimiche" ipotizza che queste scie contengano sostanze nocive, diffuse segretamente per manipolare il clima o controllare le menti.