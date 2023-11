Truffa delle monetine: torna il raggiro ruba soldi che ormai non fa sconti

I malviventi si avvicinano alla vittima mentre è alla guida della propria auto e, approfittando della momentanea distrazione, fanno cadere per terra delle monetine. La vittima, vedendo le monetine, si ferma per raccoglierle, mentre i malviventi approfittano di questo momento per rubarle il portafoglio o altri oggetti di valore. La truffa delle monetine è un tipo di truffa molto semplice, ma che è efficace perché sfrutta la psicologia umana. La vittima, vedendo le monetine per terra, si sente in dovere di raccoglierle, anche se è in un luogo pubblico e non conosce la persona che le ha fatte cadere. In questo modo, si distrae e diventa un facile bersaglio per i malviventi.





Ecco alcuni esempi di come si può perpetrare la truffa delle monetine: • Un malvivente fa cadere per terra delle monetine in un parcheggio. Un altro malvivente si avvicina alla vittima e si offre di aiutarla a raccoglierle. Mentre la vittima è distratto a raccogliere le monetine, il secondo malvivente le ruba il portafoglio. • Un malvivente fa cadere per terra delle monetine in un centro commerciale. Una donna si ferma a raccoglierle e, mentre è distratto, un altro malvivente le ruba la borsa. • Un malvivente fa cadere per terra delle monetine in un autobus. Un passeggero si ferma a raccoglierle e, mentre è distratto, un altro passeggero gli ruba il telefono cellulare. La truffa delle monetine può essere estesa in diversi modi. Ad esempio, i malviventi possono utilizzare monetine di valore, come ad esempio monete da 2 euro, per attirare l'attenzione della vittima. Inoltre, possono utilizzare una tecnica più aggressiva, come ad esempio bloccare la vittima con la macchina o minacciarla con un coltello.





Per evitare di essere vittima della truffa delle monetine, è importante prestare attenzione ai propri dintorni e non fermarsi per raccogliere oggetti che si trovano per terra. Inoltre, è consigliabile tenere il portafoglio in un posto sicuro, come ad esempio nella tasca interna della giacca o del cappotto. Ecco alcuni consigli specifici per evitare la truffa delle monetine: • Prestate attenzione ai vostri dintorni. Se vedete qualcuno che fa cadere per terra delle monetine, non fermatevi per raccoglierle. • Non fermatevi per raccogliere oggetti che si trovano per terra. Anche se avete la sensazione che qualcuno vi stia aiutando, è meglio evitare di fermarvi. • Tenete il portafoglio in un posto sicuro. Il portafoglio è il bersaglio principale dei truffatori, quindi è importante tenerlo in un posto sicuro, come ad esempio nella tasca interna della giacca o del cappotto. • Siate sempre vigili. I truffatori approfittano della distrazione delle vittime, quindi è importante essere sempre vigili e attenti. La truffa delle monetine è una truffa semplice, ma che può avere conseguenze gravi. È importante essere consapevoli di questa truffa e adottare le misure necessarie per evitarla.

