Ribalta culturale a Cagliari: 'Il Mondo al Contrario' di Vannacci, un bestseller che sfida il politicamente corretto

Il dialogo, guidato dal moderatore Sandro Angioni, ha permesso al generale Vannacci, un veterano decorato, di svelare i numerosi strati del suo libro e della sua esistenza personale, condividendo riflessioni che hanno stimolato il pubblico presente.





Le discussioni si sono spinte oltre i confini della narrativa, affrontando con risoluzione tematiche attuali quali l’ambientalismo, la politica, e la complessità del comportamento umano. Un focus particolare è stato posto sulle prestigiose onorificenze militari ricevute da Vannacci nel corso della sua illustre carriera, le sue apparizioni mediatiche, e il dibattito critico suscitato dalla sua ultima fatica letteraria.





La portata del libro è tale che si prevede la sua traduzione in varie lingue, con l'edizione spagnola a inaugurare il processo. "Il Mondo al Contrario" si propone come uno sguardo approfondito e senza pregiudizi su temi fondamentali quali l'identità nazionale, la famiglia, e le dinamiche sociali contemporanee, trattando argomenti delicati come l’LGBTQ+ e la multiculturalità con una prosa diretta e comprensibile.





Quest'opera, che figura tra le più vendute in Italia, invita il lettore a una riflessione personale, senza imporre una conformità di pensiero. L'autore, una figura di spicco con esperienze di vita internazionali e complesse, ha impresso nel libro la sua indomabile forza e visione lucida. "Il Mondo al Contrario" rappresenta, dunque, un testo che potrà essere accolto con consenso o dissenso, ma che innegabilmente fornisce uno spaccato di società da un punto di vista autorevole. In conclusione, invitiamo il pubblico a esplorare quest'opera prima di formulare giudizi, in un'esortazione alla lettura critica e alla formazione di un'opinione autonoma, ringraziando coloro che hanno reso possibile un evento così significativo e augurando, a chi ne avrà il desiderio, una lettura ricca e stimolante.

La serata autunnale del 31 ottobre 2023 ha visto gli spazi eleganti dell’Auditorium (ex CIS) di Viale Bonaria a Cagliari trasformarsi in un palcoscenico culturale per la presentazione del libro “Il Mondo al Contrario”, opera dell'eminente Generale Roberto Vannacci. L'evento, orchestrato con maestria dall'Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda (AIDDA), ha attirato una folla attenta e partecipativa, che ha riempito ogni posto disponibile.