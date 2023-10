Halloween hot: La notte delle streghe diventa la festa dei segreti proibiti

Non mancano poi articoli come frustini e manette, oltre a dispositivi come le Kegel Balls, che sono palline anali che promuovono il rafforzamento dei muscoli pelvici. L'atmosfera magica e misteriosa di Halloween sta diventando un'occasione propizia per coloro che desiderano trascorrere del tempo lontano dalla propria relazione ufficiale. Questo periodo dell'anno offre infatti la scusa perfetta per organizzare viaggi di lavoro o inventare altre giustificazioni per allontanarsi senza destare sospetti. Pare che la maggioranza preferisca rientrare a casa per la celebrazione di Ognissanti, dopo aver trascorso il tempo con il proprio partner segreto.





Uno studio recente ha rivelato che è consuetudine per molti festeggiare questo periodo con un pensiero per la persona amata in segreto. Le statistiche indicano che una grande percentuale di uomini e donne scelgono di acquistare un dono per il proprio amante in occasione di Halloween. Mentre alcuni optano per spese generose, altri preferiscono attenersi a budget più moderati. Per quanto riguarda i regali, i giocattoli sessuali sono al primo posto nella lista di preferenze maschili, seguiti da lingerie e dolciumi tematici.





D'altro canto, le donne tendono a preferire gadget tecnologici, capi di abbigliamento e accessori per i loro partner. Questa tendenza, che negli Stati Uniti vede il giorno dedicato agli amanti fissato il 13 febbraio, in Italia si è spostata verso la fine di ottobre, con un crescente numero di coppie non ufficiali che scelgono di celebrare la propria passione nel giorno delle streghe, trasformando Halloween in un momento di connessione clandestina e di passione segreta.

La nuova tendenza metropolitana vede un incremento nell'acquisto di articoli piccanti per spezzare la routine. Tra gli oggetti più gettonati vi sono le palline vaginali, conosciute anche come Geisha Balls, utilizzate per esplorazioni sensoriali di tipo "bdsm".