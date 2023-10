La fine di un'epoca: L'addio ai senatori a vita e la nascita della democrazia diretta

L'eco delle battaglie di Fratelli d'Italia risuona nelle stanze dei palazzi, trasformando in realtà ciò che era solo un grido di lotta politica. Il disegno di legge costituzionale in discussione è un canto di addio alla nomina dei senatori a vita da parte del Capo dello Stato, con una singola, ma significativa, eccezione: gli ex presidenti della Repubblica. Con questa mossa, l'antico privilegio si trasforma in un riconoscimento solenne riservato solo a coloro che hanno retto lo scettro più alto della Repubblica, quasi un rito di passaggio che suggella la fine di un'era. Gli attuali senatori a vita, nominati dal Quirinale, concluderanno il loro mandato nell'ombra di un tramonto che sa di fine e di nuovo inizio.





Nell'arsenale delle novità portate dal ddl Riforme si annida anche il premierato, un cambio di passo che punta a una più diretta espressione della volontà popolare: l'elezione del presidente del Consiglio sarà un affare che passa dalle mani dei cittadini, un gesto di democrazia pura che stride con l'antica tradizione. Non mancano le accortezze, come la norma anti-ribaltone, che sembra quasi un feltriano stratagemma per preservare la continuità del governo, impedendo le crisi politiche che tanto hanno caratterizzato la scena politica italiana. In questo scacchiere riformista, il premio di maggioranza s'innalza come un bastione contro l'ingovernabilità, promettendo un governo saldo e forte, capace di resistere alle tempeste del parlamentarismo frammentato.





Le bozze del disegno di legge delineano un presidente della Repubblica che si trasforma in garante del processo democratico, non più demiurgo della scena politica, ma piuttosto custode della volontà popolare. In sintesi, questa riforma costituzionale, che l'Esecutivo Meloni mira a concretizzare, potrebbe essere un passo verso la maturazione politica di un Paese che, tra alti e bassi, cerca di trovare la sua strada verso un futuro di stabilità politica. Un ultimo, rispettoso saluto ai senatori a vita, dunque, nel nome di una modernità che ha l'aspetto di una Repubblica rinnovata.

In un'epoca in cui il cambiamento è l'unica costante, la politica italiana sembra finalmente pronta ad accogliere una riforma di portata storica. Il governo sta per introdurre una modifica sostanziale alla nostra Costituzione: la fine dell'istituzione dei senatori a vita.