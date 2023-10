RIVOLUZIONE SUI SOCIAL: Ecco perché Facebook e Instagram DIVENTANO a Pagamento in Europa!

Sì, hai capito bene! Facebook e Instagram stanno per lanciare un piano di abbonamento a pagamento che ti consentirà di navigare senza interruzioni pubblicitarie.Dopo le voci e le anticipazioni, l'annuncio ufficiale è giunto direttamente dalla società madre, e la ragione dietro questa mossa potrebbe sorprenderti!





La decisione è stata presa per conformarsi alle sempre più rigide normative europee. Ma non temere! Se non vuoi spendere un centesimo, potrai ancora goderti Facebook e Instagram come sempre, ma con gli annunci pubblicitari personalizzati.E c'è di più! Questa novità sarà riservata esclusivamente agli utenti dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.





L'aspetto più rassicurante? Se decidi di abbonarti, le tue informazioni non saranno utilizzate per finalità pubblicitarie!

Sei stanco degli annunci pubblicitari incessanti ogni volta che scorri il feed di Facebook o Instagram? La soluzione potrebbe essere più vicina di quanto pensi! Secondo fonti attendibili, a partire da novembre - e alcune voci suggeriscono addirittura dal 6 novembre - potresti avere l'opportunità di dire addio a questi intermezzi pubblicitari.