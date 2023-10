Attenzione: La verità sulle auto elettriche che si incendiano!

Ma un nuovo studio potrebbe far cambiare idea anche ai più critici. Un sorprendente studio condotto negli USA ha rivelato una verità inaspettata: nel 2020, mentre 215.000 auto a benzina e ibride hanno preso fuoco, solo 52 auto elettriche hanno avuto lo stesso destino. E se ti stai chiedendo sulle percentuali rispetto alle unità vendute, beh, per ogni 100.000 auto vendute, 1.529,9 auto a benzina e 3.474,5 ibride prendono fuoco, rispetto a soli 25,1 auto elettriche.





Nonostante le auto elettriche siano molto meno diffuse, la loro probabilità di prendere fuoco risulta essere significativamente più bassa. Nel 2020, degli incendi legati ai veicoli negli USA, solo lo 0,2% era legato alle auto elettriche. Questi dati sono stati raccolti da fonti autorevoli come il National Transportation Safety Board e il Bureau of Transportation Statistics.





E, se ti stai ancora chiedendo sulla sicurezza delle auto elettriche, sappi che ci sono stati anche esperimenti per vedere cosa accade quando una macchina elettrica è coinvolta in un incidente, e i risultati sono stati sorprendenti. Quindi, la prossima volta che senti qualcuno sostenere che le auto elettriche sono pericolose, pensa a questi numeri e rifletti. La verità, come si suol dire, è nei numeri. E questi numeri sembrano parlare chiaramente.

Hai mai sentito dire che le auto elettriche prendono fuoco molto più facilmente delle altre? Questa affermazione è stata ripetuta così tante volte da diventare una credenza comune tra gli scettici delle auto elettriche.