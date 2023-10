La direttiva case green in bilico: L'Europa rischia di fallire sul fronte dell'efficienza energetica?

Una mossa ambiziosa che avrebbe avuto un impatto significativo sul panorama edilizio di molti Stati membri. Tuttavia, questa disposizione è stata inaspettatamente cancellata nel corso dei negoziati, ponendo un interrogativo sul reale impegno dell'Unione verso l'efficienza energetica. Invece di un obbligo diretto, la responsabilità è stata spostata sugli Stati membri, che ora dovranno elaborare piani specifici per il settore edilizio residenziale con obiettivi progressivi. Questa mossa concede una maggiore autonomia agli Stati membri, permettendo loro di adattare le misure alle specifiche esigenze e risorse.





Una decisione che, per molti, rappresenta una doppia lama: da un lato, offre flessibilità e adattabilità; dall'altro, potrebbe tradursi in un rallentamento o in una mancanza di uniformità nell'attuazione delle misure. Una delle altre modifiche notevoli riguarda le certificazioni energetiche degli edifici, la cui validità sarà di 10 anni. Ancora una volta, si concede agli Stati membri la possibilità di definire autonomamente le classi energetiche, in modo da riflettere meglio le realtà nazionali. Ma, nonostante queste modifiche, restano in sospeso questioni cruciali. Organizzazioni come la Confedilizia hanno accolto positivamente alcuni cambiamenti, ma sottolineano che ci sono ancora molte incertezze. L'obbligo di installare pannelli solari su edifici pubblici e non residenziali, per esempio, rimane una questione dibattuta, così come le possibili sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi.





Al centro del dibattito c'è anche la questione del finanziamento. Con un costo stimato di 48 miliardi di euro all'anno, come verranno sostenute queste misure? E come verranno incentivati gli Stati membri, in particolare quelli con una prevalenza di edifici in classi energetiche F e G, a compiere progressi significativi? La riunione di dicembre è attesa con trepidazione. Sarà un momento decisivo per stabilire la direzione futura della Direttiva Case Green. Ma, indipendentemente dal risultato, una cosa è chiara: il risparmio energetico è diventato un punto centrale nel discorso europeo. Ora è il momento di tradurre le parole in azioni concrete, garantendo un futuro energetico sostenibile per tutti gli europei.

Negli ultimi mesi, la questione dell'efficienza energetica negli edifici ha assunto un'importanza cruciale nell'agenda dell'Unione Europea. Questo è evidenziato dai recenti negoziati sulla Direttiva Case Green, o Direttiva Ebpd, che ha visto protagoniste le istituzioni europee nel tentativo di delineare una strada comune per un edilizia sostenibile e a basso consumo energetico. L'intenzione iniziale era chiara: imporre la ristrutturazione entro il 2033 per quegli edifici che rientrano nelle categorie energetiche E, F e G.