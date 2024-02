Sardegna in piena rivoluzione digitale: è boom degli acquisti online

L'uso delle tecnologie digitali sta segnando una vera e propria rivoluzione nella vita quotidiana dei sardi, con un numero sempre crescente di abitanti dell'isola che si affidano a computer e smartphone per fare i loro acquisti. Le statistiche più recenti mostrano che addirittura la metà degli abitanti della regione ha utilizzato l'e-commerce nell'ultimo anno, posizionando la Sardegna al 12º posto nella classifica nazionale sull'uso di internet per lo shopping. Al vertice di questa classifica si conferma il Trentino Alto Adige, con un impressionante 58%, seguito dalla Lombardia al 56%, mentre la Calabria chiude la lista con il 37,4%.

L'ascesa dei servizi digitali, dal commercio all'intrattenimento

Negli ultimi anni, l'ascesa del digitale ha rivoluzionato profondamente il panorama dei servizi. L' e-commerce , per esempio, ha acquisito una rilevanza senza precedenti, divenendo una modalità preferenziale per gli acquisti di beni di consumo, dai vestiti agli articoli per la casa. La comodità di sfogliare virtualmente vetrine illimitate, confrontare prodotti ed effettuare transazioni con un semplice clic ha reso l'online shopping una scelta sempre più diffusa.

Al di là del commercio, l'impatto digitale si estende però anche ad altre tipologie di servizi, come quelli di comunicazione e intrattenimento. Le piattaforme di messaggistica istantanea, le videochiamate e le applicazioni di social media sono diventate fondamentali per la connessione e la comunicazione, specialmente considerando il diffuso ricorso al lavoro da remoto. Parallelamente, i servizi di streaming e intrattenimento digitale hanno trasformato il modo in cui accediamo e consumiamo contenuti audiovisivi, offrendo flessibilità e personalizzazione, così come le piattaforme di gioco hanno portato sugli schermi di smartphone e PC la possibilità di cimentarsi con i passatempi tipici dei casino in una modalità del tutto nuova, in cui il coinvolgimento virtuale si avvicina sempre di più all'esperienza fisica delle sale. In questo scenario in continua evoluzione, l'ascesa del digitale è ormai una realtà solida, come dimostrano anche i dati statistici relativi all'andamento del commercio elettronico, sia in Italia che nella sola Sardegna.

E-commerce in Sardegna tra opportunità e sfide

Analizzando le imprese attive nell'e-commerce e nei servizi digitali (dati del 2022), emerge che la leadership è mantenuta dal Trentino con il 25,9%, seguito dalla Sicilia al 23,3%, e dalla Sardegna al terzo posto con il 22,4%, un dato quest'ultimo che evidenzia come gli imprenditori isolani siano particolarmente attratti dalla possibilità di sfruttare le nuove tecnologie per abbattere le barriere geografiche migliorare la propria presenza sul mercato. Tuttavia, nonostante il buon posizionamento, le stesse aziende evidenziano anche alcune sfide complesse, legate per esempio ai costi di avvio superiori alle aspettative, a problematiche legate alla logistica, al quadro legislativo e ai pagamenti online.

In forte ascesa anche il numero di coloro che acquistano in rete, con la Sardegna che, come detto, registra un sensibile miglioramento del proprio quadro statistico. Analizzando il quadro dei consumatori, secondo l'analisi condotta dall' Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna , basata sui dati Istat 2018/2023, il 62% dei sardi acquista abbigliamento e scarpe online, seguito dal 28% per articoli per la casa, il 23% per pc e cellulari, il 22% per film e il 21% per libri, riviste e giornali cartacei. Altri settori trainanti includono cosmetici, articoli sportivi, pasti e cibo da rivendite di prossimità, farmaci, abbonamenti internet, giocattoli e articoli per l'infanzia, musica, biglietti per i concerti, e molto altro.

L'evoluzione dell'e-commerce a livello nazionale

A livello nazionale, i dati Istat evidenziano un aumento dell'1,5% nel 2023 nel numero di persone che hanno fatto acquisti online rispetto al 2022, portando la percentuale al 49,7% della popolazione che utilizza Internet. Gli uomini e i giovani tra i 20 e i 24 anni si confermano come i maggiori acquirenti online, ma sono sempre di più anche gli anziani che si rivolgono alla rete sfruttando soprattutto la maggiore accessibilità e facilità d'uso dei dispositivi mobili, oggi particolarmente efficienti per ciò che concerne il commercio.

Anche le imprese di piccole dimensioni (da 10 a 49 addetti) stanno seguendo questa tendenza, con il 17,7% che ha effettuato vendite online, registrando un aumento rispetto al 16,7% del 2022 e generando il 6,1% dei ricavi totali attraverso il commercio elettronico, per un valore stimato delle vendite online di 48.420 milioni di euro, in aumento del 24,1% rispetto all'anno precedente. La maggior parte delle vendite è orientata ai clienti finali (B2C), ma il 61,1% è destinato ad altre imprese o pubbliche amministrazioni (B2B, B2G). La crescita continua del commercio elettronico in Sardegna e a livello nazionale presenta dunque nuove opportunità, ma anche diverse sfide, come costi iniziali e problematiche logistiche che richiedono attenzione e soluzioni innovative per favorire il rilancio del commercio dopo anni di difficoltà.