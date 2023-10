Attualità Giornata mondiale della salute mentale: Una battaglia contro stigma e discriminazioni

Oggi si celebra un importante evento, la Giornata mondiale della salute mentale. Dal 10 ottobre 1992, questa giornata è stata promossa con l'intento di sensibilizzare la popolazione sulle malattie mentali, spingere la mobilitazione verso interventi mirati e, forse il più cruciale, combattere l'ombra persistente dello stigma e della discriminazione. L'importanza di tale giornata non può essere sottolineata a sufficienza, considerando i dati preoccupanti forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una persona su otto a livello globale soffre di disturbi mentali, una statistica che copre un vasto spettro di condizioni, dall'ansia e depressione fino alle forme più severe e complesse di disturbi della personalità. Ecco perché l'appello del presidente della Repubblica, Mattarella, risuona con tale urgenza. "Promuovere politiche di prevenzione" non è solo una richiesta, ma un imperativo. In un mondo in cui il benessere mentale è spesso messo in secondo piano rispetto alla salute fisica, la necessità di riconoscere e affrontare le questioni relative alla mente è fondamentale. Non dobbiamo dimenticare che la salute mentale è tanto essenziale quanto quella fisica. Essa influisce sul modo in cui pensiamo, sentiamo, agiamo e interagiamo con il mondo che ci circonda. Un'adeguata salute mentale non solo permette alle persone di affrontare lo stress e le sfide della vita quotidiana, ma le rende anche più resilienti di fronte alle avversità. Purtroppo, lo stigma associato ai disturbi mentali può impedire alle persone di cercare aiuto, condannandole a soffrire in silenzio. Questo stigma, spesso radicato in miti, paure infondate e ignoranza, può avere conseguenze devastanti. Per questo, la Giornata mondiale della salute mentale non è solo una celebrazione, ma un richiamo all'azione. Ogni persona ha il diritto di vivere una vita libera da discriminazioni e pregiudizi, e di ricevere il sostegno necessario per affrontare le sfide della salute mentale. Celebriamo quindi questa giornata con l'auspicio di un futuro in cui la salute mentale sia considerata con la stessa serietà e attenzione di qualsiasi altro aspetto della salute umana. Un mondo in cui l'empatia, la comprensione e l'azione sostituiscono lo stigma e la discriminazione.