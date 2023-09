Attualità Accadde oggi: Gigi Riva e il record ineguagliato

Il 29 settembre è una data che ogni appassionato di calcio sardo incornicia nel cuore. Esattamente cinquanta anni fa, il 29settembre 1973, Gigi Riva, il "Rombo di Tuono", siglava un record che ancora oggi risuona come un inno d'orgoglio per la Sardegna e l'Italia intera. In quella data, Riva divenne il capocannoniere assoluto della Nazionale italiana, un titolo che, nonostante le generazioni di talenti calcistici che sono seguite, rimane solidamente nelle sue mani. La storia di Riva non inizia, come molti potrebbero pensare, tra le incantevoli coste della Sardegna. Nato a Leggiuno, in Lombardia, è stato il destino a condurlo sulle rive del Mediterraneo. E fu proprio in Sardegna, con la maglia rossoblù del Cagliari, che il giovane attaccante trasformò il suo talento grezzo in pura magia calcistica. Al Sant'Elia, stadio storico di Cagliari, le tribune sono state testimoni di trionfi e prodezze che hanno fatto storia. Riva, con la sua forza, la sua tenacia e i suoi tiri potenti, ha portato il Cagliari in Serie A e, in seguito, ha vinto lo Scudetto nella stagione 1969-1970. Per la Sardegna, fu più di un semplice trofeo: fu la conferma che l'isola poteva competere e trionfare sul palcoscenico calcistico italiano. Ma il talento di Riva non conosceva confini. Con la maglia azzurra della Nazionale, si distinse come uno degli attaccanti più letali dell'epoca. Gol dopo gol, Riva si fece strada verso il record di capocannoniere, un traguardo raggiunto quel fatidico giorno di settembre. Quando parliamo di Riva, non possiamo non menzionare la sua incredibile capacità di unire, di rappresentare un simbolo di coesione. In un'Italia spesso divisa tra nord e sud, Riva, un nordico trasformato in eroe sardo, divenne l'incarnazione del sogno italiano unito, un sogno di successo e di gloria condivisa. Mezzo secolo è trascorso da quel giorno di settembre, ma l'eco del "Rombo di Tuono" non si è mai affievolito. Nel cuore dei sardi, nel cuore di ogni tifoso italiano, Gigi Riva rimane un faro luminoso, una leggenda che attraversa le generazioni. Non solo per i suoi record, ma per ciò che ha rappresentato: passione, determinazione e, soprattutto, amore per il gioco e per la sua terra adottiva, la Sardegna.