Attualità Il morso dell'animalista a cui è stata negata una carezza #italia

Monza. Una passeggiata serale può trasformarsi in un incubo quando l'animalismo, nella sua accezione più estrema, prende il sopravvento. Un uomo, di origini russe ma cittadino inglese, ne ha fatto le spese: è stato letteralmente morso all'orecchio per aver negato ad un giovane l'opportunità di accarezzare il suo cane. Ma procediamo con ordine. In via Italia, il cuore pulsante di Monza, si stava svolgendo una scena apparentemente tranquilla: un uomo passeggiava con il suo cane. Eppure, questo non è stato sufficiente per proteggerlo dalla violenza irrazionale di chi, travolto da un eccesso d'animalismo, ha deciso di punirlo con una ferocia inaudita. Chiedersi se l'animalismo stia diventando una nuova forma di intolleranza è legittimo. Dopotutto, amare gli animali è una cosa, aggredire un essere umano perché ha negato un gesto d'affetto verso un animale è un'altra. L'aggressione, secondo quanto riferito, sarebbe scaturita da un banale diniego, ma ha preso una piega tragica, degna delle scene più cruente di un film d'horrore. Un morso che ha staccato 2,5 centimetri di orecchio. Perversione? Follia? Dove ci stiamo dirigendo come società? La polizia, con prontezza, è riuscita a rintracciare il 20enne autore dell'aggressione. La sua difesa? Sostiene di essere stato ingiuriato. Ma c'è davvero una giustificazione per un atto così barbaro? In che momento abbiamo deciso che era accettabile reagire con tanta violenza a un semplice rifiuto? Il dibattito sull'animalismo ha radici profonde e complesse. Tuttavia, episodi come questi ci costringono a fare i conti con le perversioni di alcune interpretazioni estremiste. Amare gli animali non significa disprezzare gli esseri umani. E, certamente, non giustifica atti di pura brutalità. In una società sempre più polarizzata, è essenziale ricordare che il rispetto per gli altri, siano essi umani o animali, è la base di ogni civiltà. Mentre il 20enne affronterà la giustizia, speriamo che episodi simili servano da monito e da riflessione sulla direzione in cui stiamo andando. Non possiamo permettere che l'animalismo diventi un pretesto per la bestialità.