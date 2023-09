Attualità Caddos in su mare 2023: Quando l'ambientalismo esasperato cerca di frenare tradizione e sport

La recente manifestazione “Caddos in su mare 2023” sulla spiaggia di San Giovanni ha destato, come prevedibile, l'indignazione dei soliti paladini dell'ambiente, con il prof. Giovanni Antonio Farris in prima fila. Mentre il rispetto per la natura è di fondamentale importanza, bisogna domandarsi: dove tracciamo la linea tra la protezione genuina dell'ambiente e l'ambientalismo esagerato che ostacola ogni iniziativa? Sì, gli arenili sono ecosistemi delicati. Ma è anche vero che la spiaggia di San Giovanni ha già ospitato diverse attività, dai tornei di Beach Volley alle operazioni di rimozione della Posidonia, senza che ciò abbia portato alla sua irrimediabile distruzione. La proposta di ospitare 70 cavalieri sulla spiaggia, per celebrare la tradizione sarda delle pariglie, diventa così l'ennesimo bersaglio degli ambientalisti di turno. Il Prof. Farris suggerisce spazi alternativi come quelli a Maria Pia. Ma forse dimentica che la scelta della spiaggia non è stata casuale, ma mira a combinare l'attrattiva naturale del luogo con la potenza delle tradizioni sarde, creando un evento memorabile per residenti e turisti. Il rischio è che l'ambientalismo esagerato finisca per soffocare le tradizioni, l'innovazione e le opportunità. Non dobbiamo dimenticare che la cultura e le tradizioni, comprese le manifestazioni come “Caddos in su mare”, sono anch'esse "risorse" da preservare. In conclusione, mentre è fondamentale agire responsabilmente e proteggere il nostro ambiente, è altrettanto importante non cadere nell'ambientalismo estremo, che vede ogni nuova iniziativa come una minaccia invece che come un'opportunità.