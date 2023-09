Attualità Pane, fascismo e la comicità del politicamente corretto #italia

Nella dolce cittadina di Arezzo, dove dovrebbero preoccuparsi di cose ben più gravi, ci scandalizziamo per delle buste di pane. Sì, avete letto bene. Due forni osano ricordare una poesia del Duce e, per l'amor del cielo, la famigerata "M" di Mussolini. Diciamolo chiaramente: la preghiera è una celebrazione del pane, un simbolo universale, e non dell'ideologia fascista. Ma la nostra società, ossessionata dal politicamente corretto, pare voler vedere complotti e fascismo dietro ogni angolo. E allora domando: dov'è il limite? Dobbiamo guardare con sospetto ogni riferimento storico per paura di offendere le sensibilità altrui? Sarà il caso di iniziare a censurare Dante perché parla di crociate? È ridicolo! Siamo diventati talmente ossessionati da un passato che non vogliamo ricordare, che vediamo nemici immaginari ovunque. Certo, il fascismo ha le sue ombre, ma dobbiamo davvero trasformare ogni riferimento storico in un tabù? I clienti stessi, quando interrogati, hanno riso di fronte a questa bizzarra polemica. La nostra storia, compresi i suoi momenti più bui, è parte di noi. Non possiamo e non dobbiamo dimenticarla. Ma neanche dobbiamo trasformarci in inquisitori pronti a condannare al rogo chiunque osi sfidare il nostro senso di correttezza. Concludendo, in un mondo dove le vere battaglie sono altrove, ci troviamo a discutere di buste di pane. E dire che c'era un tempo in cui l'Italia era conosciuta per i suoi grandi pensatori e non per le sue comiche ipocrisie. Se questo è il progresso, fatecelo sapere, così potremo piangere sul nostro pane quotidiano, sperando che almeno quello non ci venga tolto.