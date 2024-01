Il mito di Maradona celebrato da un nuovo gioco online

Recentemente si sta parlando molto di Diego Armando Maradona, e non solo a Napoli. Se ne parla nei bar dello sport del capoluogo campano per via delle prestazioni alquanto deludenti degli Azzurri in campionato. Reduci dalla storica vittoria dello scudetto nella scorsa stagione, in quella corrente viaggiano molto sotto le aspettative e c’è chi dice che solo l'ex giocatore del Napoli potrebbe risollevare una squadra disastrata e senza prospettive.

Si parla del Pibe de oro anche nei canali social e nei siti web di arte e cultura popolare. È infatti notizia recente la riqualificazione del quartiere San Giovanni a Teduccio, il cosiddetto “bronx di Napoli”, nel quale sorge il celebre murales di Jorit, street artist partenopeo. Sembra che dal 2 febbraio partiranno i lavori per demolire i due palazzoni sui quali è stata dipinta l’opera “Dios Umano” dedicata a Maradona. Un’opera che attirava turisti da tutto il mondo e portava lustro a un quartiere che poco aveva da vantare. Gli appelli dei residenti per salvare il murales sono numerosi, e lo stesso artista si è dichiarato dispiaciuto. “Mi dispiace”, ha detto in un’intervista “Quel murale serviva proprio ad accendere i riflettori sul Bronx e a dare voce alle persone che ci vivono. Ma la cosa importante è che ora abbiano case confortevoli in cui vivere”. Come dargli torto.

Ma non è finita qui. Si parla di Diego anche nelle aule dei tribunali, nelle quali l’avvocato Pisani, difensore del fuoriclasse argentino, lotta da tempo per difendere il suo assistito e, dopo tre anni dalla sua scomparsa, ha finalmente trovato giustizia. I giudici della Cassazione hanno infatti accolto il ricorso degli eredi di Maradona contro la presunta maxi evasione fiscale avvenuta negli anni ‘90 e lo hanno scagionato da ogni accusa. A questo punto la vicenda si può dire chiusa, ma “chi risarcirà ora tutti i danni personali, patrimoniali e all’immagine, oltre alla storia e ai valori dello sport, subiti per trent’anni da Maradona?” conclude Pisani. Domande alle quali solo il tempo darà risposta.

Infine, si parla del numero 10 Azzurro anche nei luoghi del divertimento e dello svago. È già disponibile su diverse piattaforme di gioco online la Slot Machine Maradona El Pibe De Oro, un prodotto innovativo realizzato dalla software house Blueprint Gaming. Si tratta di una macchinetta 5x3 con 20 linee di vincita e RTP teorico del 94%. Un gioco che al suo interno riporta i simboli classici (9, 10, J, Q, K, A) abbinati alle storiche maglie indossate da Diego Armando.

Troviamo quindi la numero 10 del Boca Junior, squadra nella quale ha militato nel 1981 e dove ha chiuso la carriera nel triennio1995-98; la 10 del Barcellona, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio europeo; la 10 del Napoli, con la quale è diventato a tutti gli effetti il giocatore più forte al mondo; e ovviamente la 10 dell’Argentina. Per ogni maglia è associato un moltiplicatore della giocata iniziale, che va da un minimo di 0,10€ fino a 40,00€ per spin. Con cinque simboli sulla linea vincente riportanti la maglia dell’Argentina, ad esempio, si vincono 200 volte la puntata iniziale.

Ma la vittoria più grande si ottiene con il simbolo Wild riportante il ritratto di Maradona. Allineando 5 simboli Wild sulla linea si vince la puntata iniziale moltiplicata ben 5.000 volte. Inoltre, il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli sulla griglia tranne lo Scatter e moltiplica le vincite di linea quando sostituisce altri simboli da 2x fino a 16x.Il simbolo Bonus Scatter, invece, assegna 10 giri gratuiti se visibili sui rulli 2, 3 e 4. Maradona El Pibe De Oro è un prodotto apprezzato dai giocatori esperti e dai neofiti, disponibile anche nella versione di prova gratuita e sicuramente da provare se si è appassionati di calcio e del talento argentino.