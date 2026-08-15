L’educazione alla comunità passa per il gioco: torna il Summer Family Festival ad Alghero

C’è un momento, nel cuore dell’estate, in cui il frastuono fisiologico della stagione deve sapersi fermare per lasciare spazio alle fondamenta di una comunità. La parola sport porta con sé radici antiche: deriva dal francese antico desport, che indicava lo svago, il "portarsi lontano" dalle fatiche quotidiane. Ma è guardando alla Grecia classica che ne capiamo il senso più profondo: il gioco e il movimento fisico non erano semplice agonismo, ma il pilastro della paideia, la formazione umana e morale del futuro cittadino.

Ed è esattamente con questo approccio che dal 20 al 23 agosto il lungomare del Lido San Giovanni ospiterà la terza edizione del Summer Family Festival. L'evento si innesta nella collaudata macchina del Summerbeach Village, giunto quest'anno alla sua ventiduesima edizione, che da giugno a settembre anima la costa algherese.

Dietro la manifestazione c'è la regia della ASD Polisportiva Sottorete, in stretta sinergia con Ichnu ASD. Questa è una scelta di campo netta: per quattro giorni vengono banditi i format per adulti e i dj set notturni. Il lido diventa uno spazio esclusivo per i bambini e i loro genitori. Un ritorno alla concezione aristotelica della famiglia come nucleo originario della società, il primo luogo in cui si impara a relazionarsi con l'altro.

Il programma, che prenderà vita ogni giorno a partire dalle 18:00, è un antidoto alla frenesia moderna: postazioni di retro gaming, laboratori di arti circensi e danza, la tradizionale gara dei castelli di sabbia, spettacoli teatrali e concerti con le sigle dei cartoni animati. Niente filtri, niente schermi, solo interazione reale.

Uno dei motore della manifestazione è il progetto "Sport in Famiglia". Pensato come una chiamata a raccolta per tutte le associazioni e le società sportive del territorio, mette a disposizione gratuita i campi e le strutture del villaggio per permettere alle realtà locali di organizzare open day e far conoscere le proprie discipline. L'idea è quella di offrire ai più piccoli un campionario di esperienze fisiche ed educative diverse, guidati da chi lo sport lo insegna sul campo tutto l'anno.

Un atto di costruzione sociale. Le associazioni che condividono questa visione e vogliono ritagliarsi uno spazio all'interno di "Sport in Famiglia" troveranno le porte aperte. Per coordinare gli interventi e gli spazi, il presidente della ASD Polisportiva Sottorete, Stefano Ogno, è a disposizione al numero 3701000590.

Il programma dettagliato con tutti gli orari arriverà nei prossimi giorni. Nel frattempo, Alghero si prepara a restituire, per quattro giorni, la spiaggia a chi la sa abitare con l'unico vero rigore che conta: quello del gioco in famiglia.