Stintino, ultimo weekend della festa patronale: sabato la sagra del pesce, domenica il passaggio della bandiera

Il Settembre Stintinese si avvia alla conclusione con un fine settimana che unisce tradizione, fede e convivialità.

Sabato 13 settembre, a partire dalle 19, piazza dei 45 ospiterà la tradizionale sagra del pesce. Sulle griglie, circa 1.200 orate – oltre 330 chili – che saranno servite con pane e vino. A guidare i lavori sarà il priore Antonio Melis, affiancato dai volontari della Confraternita della Beata Vergine Madonna della Difesa. In serata, alle 20.30, spazio alla musica con il gruppo Sinfonia, che proporrà brani della tradizione sassarese e della musica pop italiana.

Domenica 14 settembre i riflettori si sposteranno sul cuore religioso della festa patronale. Alle 14, nella sede della Confraternita, l’elezione del nuovo priore con lo spoglio dei voti. Dalle 17 la messa, la processione e il passaggio della bandiera nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione. Sarà l’ultima uscita ufficiale per Antonio Melis, che consegnerà lo stendardo al successore. La comunità si ritroverà poi nella sede della Confraternita e sul piazzale del Municipio, dove saranno distribuiti i tradizionali biscotti e vino bianco. La serata musicale segnerà la chiusura dei festeggiamenti.

L’evento rientra nel progetto Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, del Comune di Stintino e la collaborazione dei cittadini.