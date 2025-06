Spettacolo Theatre en vol va in tournée! Il Grande Spettacolo della Fine del Mondo dentro e fuori i confini italiani

Proseguono le tournée della compagnia di teatro urbano Theatre en vol. Appena rientrati dal 51° OPEN OHR Festival di Mainz in Germania, dal 28 giugno al 3 luglio animeranno il grande festival internazionale sloveno di teatro in strada Ana Desetnica. Sin dalla sua nascita nel 1998, Ana Desetnica è stato un appuntamento fisso a Lubiana e in oltre 25 altre città slovene, proponendo una vasta gamma di spettacoli e interventi artistici. Con oltre 5.000 artisti provenienti da più di 40 paesi, oltre 1.000 eventi e quasi 1.000.000 di visitatori, il festival ha una forte componente sociale ed ecologica, che gli è valsa premi internazionali di eccellenza e gli ha permesso di offrire contenuti educativi. Per quattro serate Theatre en vol incanterà il pubblico di Maribor, Novo Mesto, Ljubljana, Nova Gorica, con la nuova versione de Il Grande Spettacolo della Fine del Mondo, un’allegoria contemporanea della crisi climatica espressa attraverso un accattivante mix di teatro, coreografia, musica e installazioni artistiche, oscillando tra il tragicomico, il poetico e il grottesco. Lo scontro tra il Popolo della Primavera e il Popolo degli Inferi funge da metafora struggente di una società al bivio, alle prese con apatia, urgenza, tradizione e cambiamento. Theatre en vol invita il pubblico a riflettere criticamente sul nostro mondo attraverso il linguaggio trasformativo delle arti performative, sostenendo la solidarietà, la partecipazione e la resistenza contro l'ingiustizia e l'odio. Ana DesEtnica Festival mira a trasformare gli spazi pubblici e a rendere gli eventi culturali accessibili a tutti, attirando un pubblico eterogeneo e promuovendo la creatività e l'innovazione. Linea che accomuna tutti gli artisti che ne fanno parte, compreso Theatre en vol, che con piacere ritorna dopo vent’anni dalla sua ultima esibizione nel 2005. Il 5 luglio invece la compagnia prenderà parte ai festeggiamenti per i 40 anni del Silence Teatro a Lovere (BG), altro importante appuntamento del teatro urbano e per spazi non convenzionali, dove le città divengono palcoscenici promuovendo l'inclusione e l'aggregazione, offrendo alla comunità un'esperienza unica e diventando un potente strumento di socializzazione, capace di abbattere barriere e costruire legami. Le compagnie coinvolte quest’anno, oltre Theatre en vol da Sassari: Teatro Immagini da Rieti, Prestige Eventi da Ferrara, Teatro Aenigma da Urbino, Teatro Tascabile di Bergamo.