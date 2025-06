Elmas in Festa: al via sei mesi di cultura, spettacoli e comunità con il Festival della Laguna

La laguna si fa palcoscenico, la piazza torna agorà. Parte oggi, domenica 22 giugno, la seconda edizione di Elmas in Festa, la grande rassegna culturale promossa dal Comune con il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e l’organizzazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Sei mesi di eventi, incontri, spettacoli, arte e memoria, che animeranno ogni angolo della cittadina lagunare fino a dicembre. Con un filo conduttore: la partecipazione attiva di una comunità che si riconosce nei luoghi, nei suoni e nei racconti della propria identità.

«Elmas in Festa rappresenta per la nostra comunità un’occasione straordinaria per valorizzare il territorio, la cultura e le energie vive del nostro paese», dichiara la sindaca Maria Laura Orrù. «Dopo il successo della scorsa edizione, confermiamo con convinzione un programma ampio e articolato, capace di coinvolgere tutte le generazioni, di rafforzare i legami sociali e di offrire spazi di partecipazione, riflessione e festa per tutti».

Il calendario 2025 parte con il Festival della Laguna, che oggi debutta con Magica è la Notte, spettacolo di danza dell’ASD Cibiesse Elmas al Palazzetto del Rio. Poi, una lunga marcia culturale e popolare, che attraverserà libri, cabaret, teatro, concerti, laboratori, mercatini, giochi d’acqua, biciclettate e celebrazioni religiose.

«Il Festival della Laguna è una rassegna che ci sta particolarmente a cuore: restituisce centralità a un luogo simbolico come la Laguna di Giliacquas, promuovendo eventi che intrecciano arte, natura e consapevolezza ambientale», prosegue la sindaca Orrù, che sottolinea l’importanza della riqualificazione in corso del waterfront lagunare.

Non manca il sostegno dell’Assessore alla Cultura, Giuseppe Perria: «Elmas in Festa e il Festival della Laguna rappresentano l’impegno dell’Amministrazione comunale per dare continuità a un progetto culturale che coinvolge tutta la comunità. Abbiamo affiancato alle festività religiose spettacoli per bambini, cabaret, teatro e concerti, con l’obiettivo di creare momenti di bellezza e partecipazione aperti a tutte le generazioni».

Tra i momenti più attesi, l’omaggio a Maria Carta del 24 giugno con Piero Marras, Manuela Mameli e i gruppi folk Sa Nassa e Su Masu, la comicità di Gabriele Cossu (5 luglio) e Pino e gli Anticorpi (12 luglio), il cabaret, il teatro di Abaco, il concerto Ajò a ballare con Emanuele Garau, il Festival Internazionale del Folklore (2 agosto), i giochi al Parco Berlinguer e la Pastasciutta Antifascista del 25 luglio promossa da ANPI.

Settembre sarà il mese della riconoscenza, con Sa die de sa reconoscenzia e la biciclettata Memorial Valeria Erdas. Gran finale del Festival della Laguna il 27 e 28 settembre con conferenze, mostre, tango e degustazioni, escursioni in barca, kayak e yoga all’aperto.

Il Teatro Maria Carta sarà sede di eventi significativi anche in autunno: il quiz-show Dott. Why (28 ottobre), il Festival Premio Laguna con la Consulta delle Donne (8 dicembre), e il concerto natalizio della Schola Cantorum Villa del Mas (13 dicembre). I Mercatini di Natale dell’8, 22 e 23 dicembre chiuderanno il lungo percorso festivo.

«Crediamo fortemente che questo percorso culturale possa offrire soddisfazione e orgoglio alla nostra comunità, valorizzando le tradizioni, l’arte e la partecipazione di tutti», conclude Perria.

A Elmas, la cultura non è orpello da calendario. È gesto quotidiano, costruzione lenta e condivisa. È una festa che dura sei mesi. E che comincia oggi.