Alghero, torna il Carnevale a Tre Tempi: tre giorni di festa tra musica e tradizione

L’Ex Mercato Civico di Alghero si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Carnevale a Tre Tempi”, l’evento organizzato da Giovani in Scena, che dal 27 febbraio al 1° marzo offrirà tre giorni di musica, spettacoli e intrattenimento per tutte le età.

Il programma prende il via giovedì 27 febbraio con il Carnevale dei Bambini, un pomeriggio dedicato interamente ai più piccoli, tra animazione, giochi e dolci tradizionali. Le frittelle verranno distribuite gratuitamente ai bambini delle scuole elementari, mantenendo viva una consuetudine che accompagna da sempre il Carnevale sardo.

La serata di venerdì 28 febbraio sarà invece un tuffo negli anni ’80 e ’90, con il Carnevale Vintage. Una celebrazione della musica di due decenni iconici, accompagnata da un DJ set con i migliori artisti del Nord Sardegna. Un appuntamento pensato per chi vuole rivivere l’atmosfera di un’epoca indimenticabile, fatta di suoni che ancora oggi segnano intere generazioni.

Gran finale sabato 1° marzo, con La Grande Festa in Maschera. Una notte di spettacoli dal vivo e dj set che animerà l’Ex Mercato Civico fino a tarda notte, trasformando il cuore di Alghero in un palcoscenico di festa.

Un Carnevale che non si limita alla celebrazione, ma diventa un’occasione di incontro e condivisione, unendo tradizione e modernità. L’appuntamento è ad Alghero per tre giorni di festa, musica e colori, nel segno di un Carnevale che vuole lasciare il segno.