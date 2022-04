I concerti di maggio al Poco Loco

SABATO 30 Aprile 2022 ore 22.30 ingresso gratuito SEVENTY LEVEL Ilenia Romano (voce) Bachisio Ulgheri (chitarra), Massimo Canu (basso), Federico Canu (batteria) I Seventy propongono un repertorio in inglese che spazia prevalentemente dal blues al soul degli anni ’70 e ’80, suonando classici di Janis Joplin, Patti Smith, Ray Charles, Otis Redding, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Nancy Sinatra, Alanis Morissette





DOMENICA 1 MAGGIO 2022 ore 14 ingresso gratuito Alghero Talent show FINALISSIMA Finalissima del talent show di Alghero 6 MAGGIO 2022 ingresso € 13 SAMARA JOY – JAZZ CLUB NETWORK Samara Joy – voce Ben Paterson – piano Mathias Allamane – contrabbasso Malte Arndal – batteria Samara Joy, astro nascente della vocal jazz, presenta dal vivo l’omonimo album di debutto al Poco Loco di Alghero. Considerata una delle giovani cantanti più promettenti d’America, Samara Joy è balzata alla ribalta del jazz per aver vinto nel 2019 il Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Proveniente da una famiglia di musicisti, è cresciuta nel Bronx con il gospel e ha maturato interesse per il jazz nell’età del college. A soli 23 anni, con la sua voce morbida come il velluto, si è già esibita nei più rinomati jazz club di New York, tra cui Dizzy’s Club Coca Cola, The Blue Note e Mezzrow. Il suo tocco sugli standard jazz del Great American Songbook è inconfondibile: Samara scava a fondo per scoprire le sue radici jazz, senza perdere di vista l’innata semplicità della suavoce. L’album di debutto che porta il suo nome, è stato acclamato dalla critica internazionale: prodotto da un veterano come Matt Pierson (nomination ai Grammy) vede la collaborazione del virtuoso della chitarra jazz Pasquale Grasso.





7 MAGGIO 2022 ORE 22.30 ingresso gratuito SENZA BASE Antonio Pulino: Batteria Graziano Madrau: Piano Alessandro “Puccio” Pulino:Chitarra&Voce Leonardo Soliveras: Chitarra&Voce Massimo Canu: Basso Una delle band più longeve nella storia dei locali notturni Sassaresi e non. La band Nasce verso la fine degli anni '90 esibendosi ovunque grazie alla varietà e singolarità del repertoio dell'epoca. Oggi la band continua ad intrattenere e far divertire il pubblico mantenendo la stessa energia che li ha caratterizzati si mdagli inizi. Presenteranno un repertorio di cover storiche dei cantanti più rappresentativi del panorama itaiano dagli anni 80 ad oggi.





12 MAGGIO MISTERO NERO INGRESSO € 7,00 Rosseella Faavoce Maria Antonietta Azzu Angelo Vargiu clarinetto Gianpiero Carta sassofono Antonio Pitzoi chitarre Simone Sassu Piano Lorenzo Sabattini contrabbasso Luca Piana batteria "Un mistero nero": uno spettacolo musicale, prodotto dalla Laborintus, che racconta la vita durissima di Billie Holiday, forse la più grande cantante nera del jazz, che con il suo talento e la sua tenacia tentò di emanciparsi e sollevarsi dalla condizione di essere donna e nera; emblema di tante altre che provarono e poche volte riuscirono ad avere successo e qualche rara volta una vita migliore. Lo spettacolo è basato su un testo originale della scrittrice Speranza Serra e si avvale del canto di Rossella Faa e della intensa voce recitante di Maria Antonietta Azzu, accompagnate dall’Ensemble Laborintus.





13 MAGGIO STAND UP COMEDY Ritorna la più irriverente e dissacrante delle serate con la stand up comedy, la forma di cabaret di nuova generazione senza limiti! 14 MAGGIO OMAGGIO A LOU REED WILD SIDES Paolo Di Benedetto – Voce e chitarra ritmica Riccardo Frau – Chitarra solista Carlo Rettaroli - Batteria Giacomo Crovetti – Basso Questa formazione (che, non a caso, prende il nome dallo storico brano Walk on the Wild Side di Lou Reed) è l’unica in Sardegna che propone un tributo al rocker americano ed ai suoi Velvet Underground. Il gruppo è stato fondato nel 2018, con musicisti provenienti da altre band già note nell’Isola e da allora si è esibito in numerosi music club, piazze e festival. La scaletta dello show contiene tutte le canzoni più iconiche di Lou Reed, dalla citata Walk on the Wild Side, a Sweet Jane, Satellite of Love, Perfect Day, Sunday Morning e molte altre. Durante gli show, il gruppo, per ricreare un’ambientazione tematica, dedica diverse citazioni alle immagini della pop-art di Andy Warhol, che fu tra i principali ispiratori di Lou Reed e della sua poetica innovativa.





20 MAGGIO SERATA ALGHERESE Cena e concerto in omaggio alla musica catalana con i migliori interpreti algheresi Prenotare un tavolo è semplice con il sistema rapido su www.pocolocoalghero.com

La primavera al Poco loco di Alghero è da sempre stata ricca di eventi musicali. La tradizione continua anche quest'anno. Numerosi sono stati fino ad adesso i concerti di Jazz di spessore con il Jazz club Network e anche i concerti del sabato con le migliori formazioni pop rock del nord Sardegna. L'ultimo fine settimana di Aprile vedrà due eventi che chiuderanno il mese per poi aprire la ricca programmazione del mese di Maggio Di seguito la programmazione: