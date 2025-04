Curiosità I papi, Storia e segreti: Papa Eutichiano (275-283)

Papa Eutichiano fu il 27° vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica. Il suo pontificato si svolse dal 4 gennaio 275 fino alla sua morte, avvenuta il 7 dicembre 283. Secondo il Liber Pontificalis:Nato in Tuscia, figlio di Marino, della città di Luna, ricoprì la carica per 1 anno, 1 mese e 1 giorno. Fu vescovo al tempo di Aureliano, dal 3° consolato di Aureliano e quello di Marcellino [275] al 13 dicembre del 2° di Carus e quello di Carinus. Marcellino [275] al 13 dicembre del 2° di Carus e quello di Carinus[283]. Decretò che gli unici prodotti da benedire sull'altare fossero i fagioli e l'uva. Nel suo tempo seppellì con le sue mani 342 martiri in vari luoghi. Decretò anche che i fedeli che avessero seppellito un martire non avrebbero mai dovuto farlo senza indossare la dalmatica o il mantello di porpora, poiché gli era stato fatto notare che ciò accadeva. Fu incoronato con il martirio. Venne sepolto nel cimitero di Callisto sulla Via Appia il 25 luglio. La sede vescovile rimase vacante per 8 giorni. Secondo il Liber Pontificalis, Eutichiano era originario di Luni, in Etruria (l'attuale Toscana), e suo padre si chiamava Marino. Le date precise del suo pontificato sono incerte. Il Liber Pontificalis indica un periodo di 8 anni e 11 mesi, mentre Eusebio di Cesarea riporta solo 10 mesi. Non si conoscono molti dettagli specifici del suo pontificato. Gli viene talvolta attribuita l'istituzione del rito dell'"Offertorio" nella liturgia, ma questa ipotesi non è certa. Il Liber Pontificalis gli attribuisce anche la benedizione dei prodotti dei campi, ma questa usanza probabilmente risale a un periodo successivo. Una tradizione lo descrive come promulgatore di nuove regole per la sepoltura dei martiri e come colui che ne seppellì molti con le proprie mani. Tuttavia, dopo la morte dell'imperatore Aureliano nel 275, la Chiesa godette di un periodo di relativa pace, rendendo meno probabile questa attività su larga scala. Eutichiano fu sepolto nella cripta papale delle Catacombe di Callisto a Roma. Nel XVII secolo, le sue reliquie furono donate a Sarzana, in Liguria, dove tuttora si conservano nella cattedrale. In sintesi, Papa Eutichiano fu un pontefice del III secolo di cui si hanno poche informazioni certe. La tradizione gli attribuisce alcune iniziative liturgiche e un ruolo nella sepoltura dei martiri, ma queste attribuzioni sono in gran parte incerte. La sua figura è comunque venerata come santo dalla Chiesa cattolica. MARTIROLOGIO ROMANO. A Roma nel cimitero di Callisto sulla via Appia, deposizione di sant’Eutichiano, papa. Memoria liturgica: La sua memoria liturgica ricorre l'8 dicembre. In precedenza, il calendario romano lo commemorava il 7 dicembre. .