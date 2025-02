Le Melanzane al Pecorino Sardo Dolce DOP sono un piatto semplice ma ricco di sapore, che esalta la dolcezza e la cremosità del Pecorino Sardo Dolce DOP, perfettamente bilanciate dalla consistenza morbida delle melanzane. Questo formaggio, prodotto esclusivamente in Sardegna con latte di pecora fresco, si distingue per il suo gusto delicato e leggermente dolce, rendendolo l’abbinamento ideale per questa preparazione.

Ingredienti (per 4 persone)

2 melanzane grandi (circa 500 g)

(circa 500 g) 200 g di Pecorino Sardo Dolce DOP , tagliato a fette sottili o grattugiato

, tagliato a fette sottili o grattugiato 3 pomodori maturi (o 400 g di pelati)

(o 400 g di pelati) 1 cipolla piccola , tritata finemente

, tritata finemente 2 spicchi d'aglio , tritati

, tritati Basilico fresco , qualche foglia

, qualche foglia Olio extravergine d'oliva

Sale e pepe nero macinato fresco

e macinato fresco Pangrattato (opzionale, per una crosta croccante)

Preparazione

Lavate le melanzane e tagliatele a fette rotonde dello spessore di circa 5 mm. Disponetele su un vassoio o in uno scolapasta, cospargetele con sale grosso e lasciatele riposare per circa 30 minuti per eliminare eventuali note amare. Trascorso il tempo, sciacquatele sotto acqua corrente e asciugatele bene con carta assorbente.

A questo punto potete scegliere tra due metodi di cottura:

Frittura : Scaldate abbondante olio extravergine d'oliva in una padella larga e friggete le fette poche alla volta, fino a doratura (circa 2-3 minuti per lato). Scolatele su carta assorbente.

: Scaldate abbondante olio extravergine d'oliva in una padella larga e friggete le fette poche alla volta, fino a doratura (circa 2-3 minuti per lato). Scolatele su carta assorbente. Grigliatura: Per una versione più leggera, grigliate le fette su una piastra ben calda o in forno, fino a renderle morbide e leggermente dorate.

In una padella capiente, scaldate un filo d'olio e fate soffriggere la cipolla tritata e l’aglio fino a doratura. Aggiungete i pomodori tagliati a pezzetti (o i pelati) e cuocete a fuoco medio per 10-15 minuti, fino a ottenere un sugo denso e profumato. Aggiustate di sale e pepe, quindi unite qualche foglia di basilico fresco spezzettato a mano.

Preriscaldate il forno a 180°C (ventilato). In una teglia da forno, disponete uno strato di melanzane fritte o grigliate, copritele con un po' di sugo di pomodoro e distribuite sopra alcune fette di Pecorino Sardo Dolce DOP. Continuate a stratificare fino a esaurimento degli ingredienti, terminando con sugo e abbondante formaggio.

Coprite la teglia con carta stagnola e infornate per 20 minuti. Rimuovete la stagnola e proseguite la cottura per altri 10-15 minuti, fino a quando il formaggio sarà completamente fuso e leggermente dorato.

Lasciate riposare il piatto per qualche minuto prima di servirlo. Guarnite con foglie di basilico fresco e, se lo desiderate, con un filo di olio extravergine d'oliva.

Se preferite una consistenza più croccante, potete aggiungere una spolverata di pangrattato tra gli strati e sull’ultimo strato di formaggio prima di infornare.

Il Pecorino Sardo Dolce DOP può essere sostituito con altri formaggi pecorini dolci, ma per un risultato autentico è consigliabile utilizzare quello originale. Questo piatto si presta a essere servito come antipasto, contorno o piatto principale vegetariano.

Per un abbinamento perfetto, accompagnate le Melanzane al Pecorino Sardo Dolce DOP con un Cannonau di Sardegna DOC, vino rosso strutturato e armonioso che esalta il gusto del pecorino e delle melanzane. In alternativa, un Vermentino di Gallura DOCG, bianco fresco e minerale, può offrire un piacevole contrasto alla cremosità del formaggio.

Questa ricetta celebra la tradizione culinaria della Sardegna, esaltando ingredienti semplici ma di grande qualità. Perfetta per un pranzo o una cena in compagnia, è un omaggio ai sapori autentici del Mediterraneo. Buon appetito!