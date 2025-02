Cavolata Sarda (povera) Kaulada

La "Cavolata Sarda" è una ricetta tradizionale sarda semplice e gustosa, perfetta per esaltare i sapori genuini degli ingredienti locali. Ecco come puoi prepararla:



Ingredienti

- 1 cavolo verza

- 4 patate

- 2 carote

- 2 zucchine

- 200g di fagioli cannellini (già cotti)

- 1 cipolla

- 2 spicchi d'aglio

- 1 peperoncino (facoltativo)

- Olio extra vergine d'oliva

- Sale e pepe q.b.

- Brodo vegetale (quanto basta per coprire le verdure)



Preparazione

1. Preparazione delle verdure: Lava e taglia tutte le verdure. Il cavolo verza va tagliato a strisce, le patate e le carote a cubetti, e le zucchine a rondelle.

2. Soffritto: In una pentola capiente, fai soffriggere la cipolla tritata e gli spicchi d'aglio schiacciati in olio extra vergine d'oliva fino a quando saranno dorati. Se ti piace il piccante, aggiungi anche il peperoncino.

3. Aggiungi le verdure: Aggiungi le carote e le patate nella pentola e falle rosolare per qualche minuto. Poi aggiungi il cavolo verza e le zucchine.

4. Cuoci con il brodo: Versa il brodo vegetale nella pentola fino a coprire tutte le verdure. Porta ad ebollizione, quindi abbassa il fuoco e lascia cuocere a fuoco lento per circa 40 minuti, finché tutte le verdure saranno tenere.

5. Aggiungi i fagioli: A circa metà cottura, aggiungi i fagioli cannellini già cotti. Mescola bene e lascia cuocere per il tempo restante.

6. Condimento finale: Aggiusta di sale e pepe secondo il tuo gusto.



Servi la cavolata sarda calda, magari accompagnata da un filo di olio extra vergine d'oliva e una spolverata di pecorino sardo grattugiato.