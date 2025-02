Suppa Cuata ZUPPA GALLURESE

INGREDIENTI per 6 persone



· 650 g di pane duro affettato(lo spessore deve essereal massimo di 1 cm)



· 350 g di formaggio fresco finemente affettato (peretta bovina),·200 g di formaggio grattugiato (vaccino locale)· menta q.b. per il brodo· 1,5 kg di carne da brodo(pecora, manzo e gallina)· 1 cipolla· 1 pomodoro secco· 1 costa di sedano· 1 pomodoro fresco· 1carota· 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro; · 2/3 ciuffi di prezzemolo ·sale q.b.



PREPARAZIONE



Disporre in una teglia uno strato di pane (gli strati di fette di pane, di non più di 1 cm la fetta, devono essere almeno 4) e uno di formaggio a fette sottili.



Sul formaggio a fette disporre il formaggio grattugiato con la menta



finemente tritata.



La preparazione termina con uno strato abbondante di formaggio grattugiato sulla superficie.



Il brodo deve essere versato bollente sulla preparazione.



L'operazione deve essere fatta in modo che il brodo venga distribuito uniformemente su tutto il pane di tutti gli strati. Ci si può aiutare con un



forchettone che faciliti la penetrazione negli strati più profondi.



Infornare la teglia nel forno preriscaldato a 180° e cucinare per 35 minuti.



Un piatto che diventa fonte di ottimi nutrienti a patto che venga confezionato con formaggi e carni provenienti da allevamenti che ne fanno prodotti ottimi per la salute. Inoltre ancor meglio per la salute è l'uso del pane fatto con lievito madre che ha anche la bontà di avere un indice glicemico più basso rispetto al pane confezionato con lievito di birra. Da sottolineare che è questo il pane vero, l'unico presente nel momento in cui veniva scoperta la bontà della dieta mediterranea.