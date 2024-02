A sessant'anni dallo storico match Clay vs Liston

I bookmakers di allora davano Liston super favorito, in confronto ad un 21enne irriverente che all'attivo aveva solo una medaglia d'oro alle olimpiadi. Già dalle prime riprese si capì che lo sfidante non aveva nessun timore del campione, che a guardia bassa invitava Liston a colpire, senza mai centrare il bersaglio. Liston perse per KO tecnico all'inizio dell'ottava ripresa, proprio come aveva previsto quel ragazzino arrogante e spavaldo. Decise di abbracciare la religione mussulmana, e divenne Mohamed Ali. da campione del mondo, la sua spavalderia aumentò: "Ho 21 anni e non ho un segno in faccia, loro non possono colpire ciò che non possono vedere." Le sue frasi ad effetto coloravano le conferenze stampa, era un peso massimo che danzava sul ring come un peso leggero, potente e preciso, è entrato nella leggenda del pugilato e dello sport come "Il più grande". Ha cambiato la storia della boxe, considerando tutt'ora il personaggio sportivo più influente del Secolo

