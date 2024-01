Piatti a s'antiga: Su Mazzamurru

Questo piatto è in poche parole una zuppa di pane raffermo, che può avere diverse varianti oppure essere arricchito con ingredienti a piacere. 1 lt di brodo di carne (in passato, di qualunque brodo si potesse cucinare), 500 ml di passata di pomodoro, maggiorana, basilico, una carota piccola, uno scalogno, pecorino grattugiato, pane vecchio e duro per ricoprire almeno uno strato di teglia.





Per realizzare il matzamurru per prima cosa preparate un buon sugo di pomodoro, facendo scaldare l’olio in tegame capiente e lasciando rosolare un trito a base di cipolla, carota e sedano. Aggiungete quindi la passata di pomodoro, regolate di sale e pepe, e lasciate cuocere il sugo a fuoco medio per almeno 15 minuti. Insaporite con qualche fogliolina di basilico. Far bollire un litro di brodo di carne in una padella bella larga. Quando il brodo è molto caldo, immergere il pane (a fette o a pezzi) e cuocerlo per 2 o 3 minuti, in modo da inzupparlo un po’. Ungete una pirofila da forno con il burro fuso, versate sul fondo un mestolo di sugo, quindi disponete le fette di pane raffermo ammollate nel brodo a formare uno strato uniforme, che coprirete con altro sugo e un’abbondante spolverizzata di pecorino grattugiato. Continuate a formare strati di pane e sugo fino all’esaurimento degli ingredienti, e infornate la pirofila nel forno preriscaldato a 180° per 15 minuti. Un piatto povero…ma con un gusto decisamente ricco!

Questo piatto si fa alla tradizione delle “ricette della cucina povera”, quando una famiglia doveva mangiare con una spesa minima, insomma un piatto originario dei periodi più poveri! E in tempi di crisi come questo forse è il piatto adatto da presentare. Stiamo parlando di una ricetta sarda semplice ma buonissima: quella de Su Mazzamurru.