Piatti a s'antiga: Sa piscadura Bonesa

Nel momento giusto quelle parti venivano utilizzate per un piatto sostanzioso, che faceva mettere su qualche velo di pancetta. “Sa piscadura” deve probabilmente il suo nome all’abitudine di pescare le varie parti del bollito dal grande pentolone nel quale sono state cotte. Il grande giorno viene messa a bollire, seguono poi ceci (e fave), patate con buccia e tagliate a metà se si vuole velocizzare, verza, cipolle (meglio se selvatiche), fagioli, bietola e pure “s’armuranta”, un’erba selvatica che un tempo doveva essere più semplice che oggi recuperare.





Dopo lunghe ricerche mi è sembrato di capire che si tratti del rafano rusticano, detto anche ramolaccio o armoracia. L’abilità della cuoca sta nell’azzeccare i tempi di cottura: tutto deve essere ben cotto, niente deve essere stra cotto. Pezzo forte del piatto è il pane carasau che a Bono è detto pan’e vresa – fresa, che viene bagnato nel brodo e utilizzato per accompagnare “sa piscadura”.





In genere carne, legumi e ortaggi si avvolgono in piccole porzioni di pane ammorbidito: il tutto diventa un delizioso involtino da mangiare in un boccone. 1 Kg di ceci o fave secche,10 patate grandi, 2 Kg di carne di maiale (costole, polpa, salsiccia stagionata e lardo a piacere ossa e orecchie e zampe di maiale), 5 cipolle, 1 verza grande,1 mazzo di bietole o erbe selvatiche.





Pan'e vresa (a volontà) Una settimana prima mettere la carne sotto sale(si può saltare questo passaggio se usiamo carne fresca). La sera prima della preparazione del piatto mettere a mollo in acqua tiepida i ceci o le fave. Ora iniziamo a preparare il piatto; sciacquiamo la carne per levare il sale e facciamola cuocere in una pentola abbastanza grande piena d’acqua insieme ai ceci. A metà cottura aggiungiamo le bietole a pezzi, le patate a pezzi (ma non a dadini), la verza e le cipolle e lasciamo cuocere fino a che diventa tutto tenero ma non sciolto.





Con una schiumarola peschiamo (da qui deriva il nome piscadura) tutti gli ingredienti e sistemiamoli in un piatto. Infine bagniamo il pane carasau a pezzi nel brodo, mettiamolo sul fondo dei piatti e serviamo Sa Piscadura calda.. Questa è la nostra versione, ma sappiamo bene che in tutta la Sardegna il piatto varia a seconda dei gusti e delle usanze.

Il piatto è povero, contadino e pastorale e deve aver trovato grande efficacia in quei periodi più o meno lontani durante i quali tutte le famiglie (agiate) possedevano un maiale. Quando l’animale veniva ucciso le parti meno nobili (testa, orecchie, lardo, ossa) venivano messe da parte. Per conservarle le si poneva sotto sale, tecnica quasi infallibile di conservazione.