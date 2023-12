Uvetta a Natale: Tra tradizione italiana e sapori globali, il viaggio del chicco appassito

Ma non mancano gli artigiani del dolce, come Alessandro Giuffrè di Roma, che scelgono con cura uvette di provenienza premium, come quelle australiane, per elevare la qualità dei loro prodotti. Tuttavia, l'uvetta italiana non si arrende alla sua sorte marginale e progetti di rilancio partono da lontano, da isole come Pantelleria, dove l'arte della passificazione si tramanda da generazioni. Pantelleria, con il suo sole, il suo vento e i suoi graticci, è una delle cerniere tra il mondo dell'uvetta italiana e quello globale. Qui, l'uvetta non è solo un prodotto, ma un patrimonio, un pezzo di storia e di cultura che prende forma in chicchi zuccherini e carnosi, che sotto il sole diventano gioielli violacei ricchi di sapori.





È qui che agricoltori pazienti e sapienti seguono l'antica arte della passificazione, un processo lento e rispettoso che dà vita a una uvetta senza eguali, capace di aggiungere personalità a ogni ricetta. Nonostante il predominio dell'uvetta importata, l'uvetta italiana non ha perso il suo fascino né il suo valore. Progetti come PanTesco cercano di riportarla sulle tavole italiane, valorizzando il lavoro degli artigiani del panettone e delle piccole realtà produttive. E mentre l'uvetta di Pantelleria si fa strada tra i dolci natalizi, anche in Calabria, Paolo Librandi celebra questo frutto del sole con "Le Passule", un vino che racchiude tutta la dolcezza e il calore dell'uvetta appassita. L'uvetta, quindi, è molto più di un semplice ingrediente.





È un racconto che viaggia attraverso continenti e culture, che si intreccia con la storia e le tradizioni di luoghi lontani e vicini. È un piccolo chicco che porta con sé un mondo di saperi, sapori, e tradizioni. E mentre il Natale si avvicina, e i dolci si preparano, l'uvetta, sia essa italiana o importata, continua a essere una messaggera di storie, un ponte tra il locale e il globale, tra il passato e il presente.

Nelle festività natalizie, quando i dolci fanno capolino su ogni tavola, un ingrediente spicca tra tutti per la sua presenza quasi ubiqua: l'uvetta. Ma in questo mare di dolcezze, quanta parte dell'uvetta consumata può fregiarsi del titolo "made in Italy"? Sì, ma solo una frazione. Se l'uvetta italiana c'è, il grosso del fabbisogno è coperto dall'importazione, principalmente di uva sultanina, preferita per l'assenza di vinaccioli e per il suo prezzo concorrenziale, proveniente da lontane terre come Turchia, Afghanistan, e Yemen. Nel panettone, nel pampepato, e in tanti altri dolci tipici delle festività, l'uvetta si nasconde tra i bocconi dolci, portando con sé un sapore di lontano.