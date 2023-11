La fontana della Billellera: Incanto e follia nelle acque di Sorso

Una delle storie più curiose riguarda le ragazze delle famiglie meno abbienti che, fino agli anni '40, andavano alla fontana per prendere l'acqua. Questo rituale aveva anche un significato sociale: i giovani uomini del luogo, attendendo le ragazze al ritorno dalla fontana, chiedevano loro dell'acqua come modo per esprimere interesse amoroso.





Una leggenda affascinante parla della somiglianza della Billellera con la fontana di Rosello a Sassari. Si narra che gli abitanti di Sorso, gelosi della fontana di Rosello, tentarono di spostarla con delle corde. Questo strano tentativo di furto portò i sassaresi a definire i sorsesi come "macchi", cioè pazzi. Da ciò è nato anche un detto gallurese che accomuna Sorso, Calangianus e Lodè come luoghi abitati da persone matte.





Il nome "Billellera" si dice derivi da una pianta velenosa, l'elleboro, che cresceva nei pressi della fontana. In passato, questa pianta veniva utilizzata per curare l'epilessia e la pazzia. Secondo la leggenda, le proprietà terapeutiche dell'elleboro si trasferirono all'acqua della fontana, ma con effetti opposti, portando chi la beveva a impazzire anziché guarire.





Queste leggende e storie conferiscono alla Billellera un fascino unico, rendendola un simbolo culturale e storico importante per la comunità di Sorso.

La fontana della Billellera a Sorso, in Sardegna, è un monumento storico e architettonico di grande rilevanza, noto per le sue leggende affascinanti e particolari. Costruita nel 600 dal barone Deliperi, questa fontana ha svolto per lungo tempo un ruolo cruciale nell'approvvigionamento idrico della popolazione locale.