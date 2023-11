L'imperturbabile Taddinanta, tuttavia, si scontrava con la risposta tipica dell'isola: "Abbia pazienza, non posso ricordare tutti i Taddinanta delle persone che incontro". E qui si annida la magia: Taddinanta non è solo protagonista di una fiaba moderna ma incarna la sapienza dialettale sarda, dove il gioco di parole si mescola alla satira per dare vita a riflessioni profonde sull'identità e sulla memoria collettiva. In questa vicenda, Taddinanta e la sua incessante "tasinanta" simboleggiano la lotta contro l'oblio e l'anonimato, in un mondo che sembra girare sempre più velocemente, dimenticando di ricordare. In Sardegna, "T asinanta" non indica semplicemente un oggetto non identificato ma evoca il tutto e il niente, con variazioni che vanno da "Odale" a "S’Itelinàna", tutte espressioni per definire "quel coso" che sfugge alla mente. E quando si arriva al punto di chiedere "Passami su tasinanta", il vero sardo sa che il contesto è tutto. "Taddinanta" si trasforma, diventa un nome, un luogo, e "tasinantai" (il verbo) ci ricorda che a volte anche il semplice atto di chiamare o nominare può essere un'avventura linguistica.





Per chi non è cresciuto tra le rocce e il mare della Sardegna, afferrare questi concetti può sembrare un'impresa, ma è proprio qui che si annida il cuore dell'umorismo isolano: la capacità di intendersi oltre il significato letterale delle parole, in un gioco intellettuale che arricchisce la cultura e il linguaggio di questo popolo fiero e allegro.





Quindi, cari lettori, la prossima volta che vi troverete a chiedere "Taddinanta a quello?" e riceverete uno sguardo perplesso, sappiate che state partecipando a un antico rituale sardo, un tuffo nell'essenza stessa dell'humor che ha attraversato i secoli. E ricordate: in Sardegna, anche quando dimentichiamo, in qualche modo ricordiamo sempre.

Nel tessuto colorato delle leggende sarde, si cela la figura enigmatica di Taddinanta, un personaggio che si aggira tra le nebbie del quasi mitologico e del riso contagioso tipico dell'isola. Questo curioso personaggio si è fatto carico di una missione peculiare, movimentata da una curiosità senza limiti e dal desiderio di svelare il motivo di una bizzarra amnesia collettiva: perché nessuno ricorda il nome "Taddinanta"? Con il tormentone "Taddinanta a quello?", questo eroe dell'umorismo sardo solcava le strade, confrontandosi con l'attonito sguardo dei passanti, spesso sopraffatti da un'improvvisa "tesinanto" – uno stato di sorpresa e disorientamento.